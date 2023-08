Des toilettes mixtes à l’école secondaire D’Iberville en 2024-2025

À l’école secondaire D’Iberville de Rouyn-Noranda, des salles de bain précédemment identifiées pour les filles et les garçons, seront réaménagées en bloc sanitaire mixte.

Dans sa lettre aux parents, la direction explique que les rénovations devant débuter cette année, devraient être complétées l’an prochain.

Ouvrir en mode plein écran Le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda a reçu quelques plaintes depuis l’annonce. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Yves Bédard, directeur général du CSSRN , indique que des rénovations étaient prévues au bloc sanitaire et que le modèle des toilettes mixtes a été adopté. Les trois blocs sanitaires mixtes permettront aussi davantage de surveillance.

Vous comprenez que les cabinets seront fermés du plancher au plafond, mais ce sont les endroits où il y a les lavabos qui vont être plus ouverts. [...] Je pense qu’on le voit dans les plaintes qu’on reçoit dans les derniers jours que les gens n’ont pas bien compris comment ça va se faire , dit-il.

La question des toilettes mixtes a été abordée lors d’une table ronde à l’émission Des matins en or sur la rentrée scolaire.

Il manque d'enseignants, mais aussi d'éducatrices et de personnel suppléant.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Des matins en or. Il manque d'enseignants, mais aussi d'éducatrices et de personnel suppléant ÉMISSION ICI PREMIÈRE Des matins en or Écouter l’audio (Il manque d'enseignants, mais aussi d'éducatrices et de personnel suppléant. 19 minutes 22 secondes) Durée de 19 minutes 22 secondes 19:22

Au Centre de services scolaire Harricana, le directeur général Yannick Roy a indiqué que les blocs sanitaires ne sont pas visés par des travaux prochainement.

Publicité

Ce n’est pas une tendance ou une obligation d’aller vers ça dans les prochaines années. Nous on l’a fait récemment avec le vestiaire multi usage quand on a refait la piscine et l’ensemble des vestiaires. Ça fait déjà deux ans. On expérimente , a décrit Yannick Roy.

Jean-François Pressé, directeur général du CSS de l’Or-et-des-Bois, n’est pas préoccupé par de possibles impacts de salles multi usage ou de toilettes mixtes. Il donne l’exemple de la piscine de Senneterre dont les travaux majeurs se sont terminés en octobre 2022.