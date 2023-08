La Corporation du Parc du Bourg de Pabos annonce la fermeture définitive du sentier Nova Lumina créé par Moment Factory à Chandler en raison d’un manque d’achalandage.

Le parcours illuminé d’un kilomètre et demi avait débuté ses activités en 2016. Le contrat initial avec Moment Factory devait durer cinq ans et a été renouvelé pendant trois ans.

Les premières années que ç'a ouvert, c’était un gros succès, on parlait de 32 000 à 35 000 visiteurs par année. On est descendus à environ 20 000 pendant la COVID. En fait, la COVID nous a aidé à nous maintenir vu que c'était une activité extérieure et là, on est autour de 12 000 visiteurs, ce qui commence à être faible pour maintenir l'activité , explique la directrice du Parc du Bourg de Pabos, Elsa Pépin.

La directrice du Parc du Bourg de Pabos, Elsa Pépin.

Elle ajoute que le site était vieillissant et qu’il aurait fallu des investissements importants pour le renouveler, tandis que des sentiers similaires ont été créés ces dernières années dans des marchés plus importants, notamment en Estrie.

Un Lumina, ça dépasse le million de dollars quand on en crée un, là il y avait beaucoup d'équipement à renouveler, donc c'était plusieurs centaines de milliers de dollars qu'il fallait réinvestir, sans avoir nécessairement le marché qui vient avec, renchérit Elsa Pépin.

Déception du maire de Chandler

Le maire de Chandler Gilles Daraîche s'avoue déçu, surtout que le projet avait fait souffler un vent d'espoir et de renouveau sur sa municipalité.

Le maire de Chandler, Gilles Daraiche.

C'est jamais plaisant de voir une entreprise locale fermer, c’est toujours assez triste. On est une petite MRC et quand il arrive quelque chose comme ça à Chandler, ou Percé ou à Grande Rivière, ça fait mal à la MRC , dit Gilles Daraiche.

On travaille fort pour amener le monde à Chandler au niveau touristique. On a pris un tournant un peu touristique à Chandler pour essayer de pallier la fermeture de Gaspésia, on a été une ville mono industrielle, on ne l'est plus, ajoute Gilles Daraiche.

Le Parc du Bourg de Pabos a pris la décision de ne pas renouveler l'expérience Nova Lumina en 2024.

La Corporation du Parc du Bourg de Pabos travaille présentement sur un nouveau parcours interactif de jour et de nuit qui remplacera Nova Lumina dès la saison prochaine et permettra de conserver les emplois actuels.

Ce sera une activité diurne et nocturne. On va rester avec une activité nocturne parce que c’est un manque dans la région. On voulait garder cet aspect de pouvoir sortir le soir et d’avoir une activité à faire, précise Elsa Pépin.

C'est une technologie très différente qu’on va utiliser. Ce ne sera pas un parcours son et lumière comme était Nova Lumina, ce sera plutôt un parcours d'interprétation historique et archéologique interactif, donc le visiteur ne sera pas passif à regarder l’expérience, mais sera actif donc va participer, ajoute-t-elle.

Des spectateurs émerveillés devant le parcours nocturne de Nova Lumina à Chandler. (Photo d'archives)

Le parc conservera aussi son musée et l’activité multimédia URA, qui met l’eau en valeur, mais souhaite avoir un guichet unique pour accéder à l’ensemble du site.

Une dernière chance de voir Nova Lumina

Les intéressés ont encore quelques jours pour voir Nova Lumina. Le sentier reste ouvert jusqu’au 2 septembre et sera aussi accessible pendant les deux premières fins de semaine de septembre, soit les 8, 9 et 15, 16 septembre.