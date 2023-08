Hommage posthume à North Bay pour un ancien membre des forces armées

Le centre de conditionnement physique de la 22e Escadre, à North Bay, portera dorénavant le nom du caporal-chef Jean-Pierre Legault, mort lors d’une mission d’entraînement du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) en 1995.

Les Forces armées canadiennes ont tenu une cérémonie vendredi pour souligner le changement de nom.

Le caporal-chef Legault, un technicien en communication, était l’un des 24 membres d’équipage tués lors de l’écrasement d'un Boeing E-3 de la United States Air Force peu après son décollage depuis la base aérienne d’Elmendorf, en Alaska, le 22 septembre 1995.

Un autre membre de l’Aviation royale canadienne, le sergent David L. Pitcher, était aussi à bord.

Publicité

Aujourd’hui, nous avons pris le temps de rendre hommage à nos militaires décédés dans l’exercice de leurs fonctions et de réfléchir au courage et au sacrifice que nous demandons à tous nos militaires , a déclaré le colonel Richard Jolette, commandant de la 22e Escadre et du Secteur de la défense aérienne du Canada.

Des membres de la famille du caporal Legault, originaire d’Ottawa, étaient présents pour le dévoilement d’une pancarte devant le centre d’entraînement.

Aujourd’hui, nous avons rendu hommage à l’héritage durable de mon frère Jean-Pierre — son service et son sacrifice , a déclaré Michel Legault.