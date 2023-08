Le procès de Guillaume Corriveau, accusé d'avoir leurré 300 présumées victimes sur internet, peut aller de l'avant. En juin dernier, l'ex-notaire avait adressé une requête en exclusion de la preuve à la Cour, car elle avait été recueillie sans mandat. Ce lundi, la juge Hélène Fabi a rejeté cette requête. Le procès peut donc aller de l'avant au palais de justice de Sherbrooke.

Rappelons que l'homme de 36 ans aurait utilisé le même modus operandi pour leurrer ses victimes. À l'aide d'un faux profil sur les médias sociaux, il serait entré en communication avec des mineures afin de les inciter à lui faire parvenir des images sexuellement explicites.

Dans un premier temps, en novembre 2020, il avait été accusé de leurre informatique sur six présumées victimes mineures. Six mois plus tard, 69 nouvelles accusations de leurre informatique avaient été déposées. Selon la Couronne, il aurait fait 300 victimes au total.

Guillaume Corriveau était un notaire bien connu à Sherbrooke. Il avait fait parler de lui pour s'être marié au Palais des sports Léopold-Drolet en janvier 2018, juste avant un match du Phoenix de Sherbrooke. Il a été membre du conseil d'administration de la Jeune Chambre de commerce de Sherbrooke en 2013. M. Corriveau a également été candidat du Parti vert du Québec en 2012.

Les premiers témoins seront entendus en début d'après-midi.

Plus de détails à venir.