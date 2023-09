Ouvert ou fermé pour la fête du Travail à Ottawa et à Gatineau?

Voici ce qui sera ouvert ou fermé à l'occasion de la fête du Travail, le lundi 4 septembre.

À Ottawa, les services d’OC Transpo seront offerts selon l’horaire du dimanche. La Ligne 1 de l’O‑Train sera en service de 8 h à 23 h et les autobus de la Ligne 2 circuleront de 7 h 30 à 23 h. La Navette Express et le Bus-o-emplettes ne seront pas en service. La population est invitée à utiliser le planificateur de trajet d’OC Transpo pour planifier ses déplacements.

Le service spécial de fin de semaine vers les destinations estivales sera en vigueur toute la fin de semaine ainsi que le lundi 4 septembre pour le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada (circuit 25), l'Île Petrie (circuit 139) et le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada (circuit 185).

Les services de Para Transpo seront en vigueur pendant toute la fin de semaine prolongée. Cependant, les trajets réguliers du lundi seront automatiquement annulés pour le lundi 4 septembre.

Le centre de service à la clientèle d’OC Transpo du Centre Rideau sera ouvert pendant les heures normales de bureau samedi et dimanche, et de 10 h à 18 h, lundi.

Quant à la Société de transport de l'Outaouais (STO), le service du dimanche sera offert pour la fête du Travail. Il est conseillé de consulter le Plani-Bus, qui tient compte des jours fériés, pour planifier son itinéraire et voir les horaires.

Enfin, les lignes fixes du service de transport en commun pour l'Outaouais rural Transcollines ne sont pas en service. Les usagers sont invités à utiliser le service à la demande.

Tous les règlements et toutes les restrictions de la Ville en matière de stationnement demeurent en vigueur.

À Gatineau, le stationnement est gratuit durant les jours fériés de la municipalité.

Les succursales de la LCBO sont ouvertes aux heures habituelles pendant la fin de semaine, mais sont fermées le lundi 4 septembre. Certains comptoirs express de la LCBO peuvent garder leurs heures d’ouverture habituelles, pourvu qu’ils aient obtenu l’autorisation de leur municipalité.

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, la plupart des succursales SAQ seront fermées, sauf celles situées dans les marchés publics et les SAQ Express qui maintiendront leurs horaires habituels.

Toutes les succursales de la SQDC ainsi que son centre de relation clientèle seront fermés le 4 septembre prochain en raison de la fête du Travail. De plus, la livraison en 90 minutes ne sera pas disponible dans les régions desservies par ce service.

La majorité des épiceries d'Ottawa seront fermées lundi. Cependant, il est recommandé de vérifier sur les sites Internet de vos épiciers pour toute exception.

Au Québec, seules les petites épiceries de 375 mètres carrés ou moins ont l'autorisation d'ouvrir. Les grands supermarchés seront fermés. Les pharmacies auront quant à elles le droit d'accueillir des clients.

Les Promenades Gatineau seront fermées lundi, tout comme les centres commerciaux de Bayshore, St. Laurent et Place d'Orléans.

De son côté, le Centre Rideau sera ouvert de 10 h à 18 h, ainsi que la plupart des commerces de Tanger Outlets à Kanata.

Le Musée canadien de la nature, de même que le Musée des beaux-arts du Canada, le Musée de l'aviation et de l’espace, le Musée de l’agriculture et de l’alimentation et le Musée des sciences et de la technologie du Canada seront ouverts le 4 septembre. Le Musée canadien de la guerre et le Musée canadien de l'histoire seront cependant fermés.

Par ailleurs, tous les centres d’art, théâtres, galeries, archives et musées de la Ville d'Ottawa seront fermés le lundi 4 septembre.

À Gatineau, la Galerie Montcalm et l'Espace Pierre-Debain seront fermés, tout comme les billetteries du Centre culturel du Vieux-Aylmer et du Théâtre de l'Île.

Toutes les bibliothèques d’Ottawa seront fermées le 4 septembre. Il sera toutefois possible de renouveler des prêts et réserver des documents en ligne.

À Gatineau, les points de service de la Bibliothèque seront fermés. Les usagers pourront toutefois renouveler leurs prêts, réserver des documents ou consulter leur dossier en ligne.

À Ottawa, aucune collecte des bacs verts, du recyclage ou des déchets n'est prévue pour la fête du Travail. La collecte prévue est remise au lendemain. Il en est de même pour les autres collectes qui sont retardées d’une journée pour le reste de la semaine.

La décharge contrôlée du chemin Trail sera ouverte de 9 h à 17 h.

À Gatineau, toutes les collectes des matières résiduelles seront maintenues et les contenants devront être placés en bordure de rue avant 7 h. Les écocentres et le centre de transbordement seront ouverts, lundi, selon l'horaire habituel.

À Ottawa, de nombreux arénas, piscines intérieures et centres récréatifs et communautaires seront ouverts selon un horaire modifié. Il se peut que certains des bains libres habituels soient annulés à la dernière minute en raison d’un manque de sauveteurs, prévient aussi la Ville qui recommande de vérifier auprès de l’installation avant de s’y rendre.

Même s'il n’y a plus de sauveteur en poste aux plages municipales d'Ottawa, les toilettes des plages de la baie Mooneys, Britannia et de l’île Petrie demeurent ouvertes. Les aires de jeux d’eau seront aussi ouvertes.

À Gatineau, les plages seront ouvertes jusqu'au 4 septembre et les jeux d'eau jusqu'au 24 septembre. Pour connaître les heures d'ouverture des centres de plein air ainsi que celles des parcs et pavillons, il faut consulter le site Internet de la Ville ou composer le 311.

À Ottawa, le centre d’appels 311 ne sera ouvert que pour des urgences. Les centres du service à la clientèle de l’hôtel de ville, de la Place-Ben-Franklin, de Kanata et d’Orléans, ainsi que la Cour des infractions provinciales, seront fermés, tout comme le Centre de permis d’entreprise et la clinique de stérilisation. Les centres de services de garde municipaux seront également fermés.

À Gatineau, tous les centres de services ainsi que la Maison du citoyen seront fermés. La Ville rappelle toutefois que le Centre d'appels non urgents (311) est ouvert sans interruption, 24 heures sur 24.