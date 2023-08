Rentrée scolaire : les policiers de Saguenay présents sur les trajets d’autobus scolaires

Le retour en classe marque aussi celui de l’Opération PIEDBUS. Des patrouilleurs du Service de police de Saguenay (SPS) vont sillonner les parcours des autobus scolaires jusqu’au 8 septembre pour faire respecter le code de la sécurité routière.

Lors de cette opération, des vérifications seront effectuées pour s'assurer du respect de la vitesse et des arrêts obligatoires dans les zones scolaires, des traverses d’écoliers, des signaux des brigadiers scolaires et des croisements et des dépassements des autobus scolaires lorsque les feux clignotent.

À ce titre, le service de police rappelle que dépasser ou croiser un autobus scolaire dont les feux sont en fonction entraîne une amende de 200 dollars et l’accumulation de neuf points d'inaptitude.