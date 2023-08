Après André Fortin, c'est au tour du député de Nelligan, Monsef Derraji, de fermer la porte à se lancer dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Il en a fait l'annonce lundi dans une déclaration partagée sur son compte Facebook.

Guidé par le désir d'être le plus utile à ma formation politique et à l'idéal qu'elle porte, j'ai abouti à la conclusion qu'actuellement ma contribution serait davantage significative, pertinente et efficace autrement que dans le cadre d'une course à la chefferie.

M. Derraji affirme toutefois que son parti mérite une course vivifiante renouant avec un libéralisme ayant su gagner la confiance des Québécois à maintes reprises .

Les candidats ne se bousculent pas pour succéder à Dominique Anglade, qui a quitté son poste de chef en novembre dernier, quelques semaines après le résultat catastrophique de la dernière élection.

Candidats probables

Pour le moment, il n'y a officiellement aucun candidat sur la ligne de départ. Certaines personnes figurent toutefois dans la liste des candidatures probables à la succession de Dominique Anglade.

Le chef intérimaire du parti et député de LaFontaine, Marc Tanguay, n'a pas fermé la porte à se lancer dans la course.

Le chef de l'opposition officielle par intérim, Marc Tanguay (à droite), aux côtés du député Monsef Derraji (à gauche). Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Le député de Marguerite-Bourgeoys, Frédéric Beauchemin, envisage également de participer à la course à la chefferie du PLQ . Le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, de finances et d'innovation précisait en juin que sa décision n’était pas encore prise et qu’il réfléchissait à la question.

Le porte-parole libéral en matière de finances, Frédéric Beauchemin, ne ferme pas la porte à la chefferie du PLQ. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Le député libéral fédéral Joël Lightbound n'a toujours pas officiellement renoncé à l'idée. En novembre 2022, le député avait assuré que la porte était « un peu entrouverte » quant à la possibilité pour lui de se présenter.

En vue de l'élection partielle de Jean-Talon, M. Lightbound aurait, selon Radio-Canada, été choix numéro un du PLQ . Le député a toutefois rejeté l'offre, indiquant également qu'il attend les règlements officiels de la course à la chefferie du PLQ avant de prendre une décision.

Joël Lightbound est depuis 2015 député libéral de la circonscription de Louis-Hébert à la Chambre des communes. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Tâche ardue pour le prochain chef

Les règles de la course à la chefferie devraient être connues cet automne.

La tâche s'annonce ardue pour le prochain chef du PLQ . La formation politique n'a fait élire que 21 députés lors du dernier scrutin, soit 10 de moins qu'en 2018. Son score est passé de 25 % en 2018 à 14 % en 2022.

Selon le plus récent sondage Léger, les libéraux n'obtiennent que 12 % des intentions de vote au Québec.