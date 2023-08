Francisation : le CAFi peine à répondre à la demande avant la rentrée scolaire

Le Centre d'accueil et d'accompagnement francophone pour immigrants (CAFi) est fort occupé à la veille de la rentrée scolaire au Nouveau-Brunswick. L'organisme qui accompagne les nouveaux arrivants offre un programme de francisation, mais il n'arrive pas à répondre à la demande.

L’organisme a travaillé fort cet été pour aider les enfants allophones à se familiariser avec le français avant la rentrée scolaire.

Trois camps d’été ont permis à 125 jeunes de goûter à la langue de Molière, dans plusieurs cas pour la première fois.

Le Centre d'accueil et d'accompagnement francophone pour immigrants est fort occupé cette année.

Cependant, il aurait fallu presque le triple de places pour répondre à la demande, car en avril il y avait 325 enfants sur la liste du CAFi.

Malgré tout, l’optimisme est de mise, affirme sa directrice générale Angèle Losier.

On continue, on suit la vague. Aussi longtemps que nous aurons les ressources, on va grandir.

Le CAFi a accueilli 776 nouveaux arrivants entre juin et août, dont 345 en juillet. Et cette tendance ne ralentit pas, selon la directrice générale.

Nos bureaux de Dieppe et de Cap-Pelé fonctionnent au maximum de leur capacité. Mais nous ne sommes pas essoufflés , affirme celle qui dirige un groupe de 30 employés.

Camps d’été en français

Ces camps d’été de francisation s’adressent à des enfants qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue. Ils permettent d'acquérir certaines connaissances en français afin de mieux les préparer à l'école.

Angèle Losier est la directrice générale du CAFi.

C’est surprenant de voir leur évolution , indique Angèle Losier. Des jeunes qui ne disent pas un mot de français en viennent à comprendre une conversation après trois semaines de camp. C’est incroyable ce qu’on peut offrir à ces enfants pour leur permettre une rentrée scolaire moins houleuse.

Le District scolaire francophone Sud se prépare à gérer une hausse de 780 élèves par rapport à 2022. De ce nombre, 560 sont des immigrants.

Première porte d’entrée

Le CAFi est souvent la première porte d’entrée des nouveaux arrivants, qui vont y chercher l’information pertinente pour leur intégration dans la communauté.

Quand on voit un nouvel arrivant, un simple sourire ou un simple bonjour peut faire toute la différence. C’est assez pour établir un contact et créer un lien. Ces gens sont souvent isolés et se dirigent vers leurs associations allophones. On veut leur montrer que nous sommes une communauté inclusive et accueillante. Un simple sourire peut aller loin , explique la directrice générale.

Le CAFi va ajouter quelques programmes d’intégration cet automne, dont un pour aider les familles plus vulnérables. Il travaille aussi à trouver d’autres employés afin de répondre à la demande croissante.

D’après les informations de La matinale