Après une dizaine de jours, des personnes évacuées de l’Okanagan rentrent chez elles

BC Wildfire, le service de lutte contre les feux de forêt de la Colombie-Britannique, a indiqué que le service d'incendie de West Kelowna reprenait ses « opérations quotidiennes normales ». Cette annonce a eu lieu dimanche, 10 jours après que la progression rapide du feu de forêt McDougall Creek a forcé l'évacuation de milliers de personnes et emporté 181 maisons de la région.

Selon BC Wildfire, 1800 personnes supplémentaires ont été autorisées à rentrer chez elles cette fin de semaine alors que des ordres d'évacuation dans les communautés des deux côtés du lac Okanagan ont été levés.

Un retour prudent

La régie de la santé Interior Health a indiqué que les résidents de deux centres de soins de longue durée font partie de ceux qui rentrent chez eux progressivement et prudemment , après avoir été évacués le 18 août. Les autorités sanitaires précisent que 116 résidents devraient retourner à l'établissement de soins de longue durée Glenmore Lodge à Kelowna et 48 retourneront dans une maison de soins du district de Lake Country.

Un ordre d'évacuation reste en vigueur pour 1588 propriétés de West Kelowna et pour 1114 propriétés situées sur les terres de la Première Nation Westbank, a spécifié le Centre des opérations d'urgence du Centre de l'Okanagan.

Des feux toujours actifs

Le feu de forêt McDougall Creek, responsable d'une grande partie des destructions à West Kelowna, continue de brûler de manière non maîtrisée sur 126 kilomètres carrés.

Les deux feux de forêt qui menaçaient le district de Lake Country et la ville de Kelowna sont classés comme étant maîtrisés et des équipes patrouillent à la recherche des points chauds.

Au nord, dans la région de Shuswap, une mise à jour de BC Wildfire indique que les prévisions de conditions chaudes et sèches devraient alimenter le feu Bush Creek East, d'une superficie de 430 kilomètres carrés. Les températures devraient refroidir mardi. Les responsables du District régional de Columbia Shuswap ont déclaré que l'incendie avait détruit plus de 130 structures et en avait endommagé près de 40 autres.

Lundi matin, un peu plus de 370 feux de forêt sont actifs en Colombie-Britannique, dont 12 sont très visibles ou constituent une menace pour la sécurité publique.

De l’air enfumé et de la chaleur

Les avertissements sur la qualité de l'air en raison de la fumée des feux de forêt sont en vigueur pour le sud de la Colombie-Britannique ainsi que dans certaines parties du nord, de la vallée de Bulkley jusqu'à la région de la rivière de la Paix.

Environnement et Changement climatique Canada a également partagé un avertissement de chaleur pour Terrace et Kitimat, notamment, ainsi que pour la région de la rivière de la Paix.

L'agence météorologique indique que les températures diurnes proches de 30 °C devraient persister jusqu'à mardi près de la côte et mercredi dans le nord-est de la Colombie-Britannique.