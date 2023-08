Vol qualifié et agression armée au centre-ville de Montréal

Un homme qui a été poignardé au centre-ville de Montréal pour ensuite faire l'objet d'un vol qualifié a été emmené à l'hôpital en début de nuit, lundi.

Le Service de police de la Ville de Montréal ( SPVM ) a signalé que l'homme âgé de 59 ans était conscient lors de son transport en ambulance et que sa vie n'était pas en danger.

L'agression se serait produite peu avant 1 h 45 à l'intersection des rues Sainte-Catherine Ouest et Crescent. L'homme blessé a été trouvé par des policiers du SPVM un peu plus à l'est, près de la rue Drummond, dans un secteur commercial.

Le SPVM indique que, non loin de là, quelques personnes ont été arrêtées en lien avec cette agression. Elles doivent être rencontrées en journée par des enquêteurs du SPVM .

Ouvrir en mode plein écran Un homme a été poignardé au coin des rues Sainte-Catherine Ouest et Crescent, à Montréal, pour ensuite faire l'objet d'un vol qualifié, lundi. Photo : Radio-Canada / Stéphane Grégoire

Un périmètre de sécurité a été érigé près du lieu de l'agression afin de permettre aux enquêteurs de recueillir des informations à propos de cette affaire.