Parcours d’un couple autochtone en quête de logement abordable en Saskatchewan

Un couple autochtone de la Saskatchewan affirme avoir passé environ cinq mois au bord de l'itinérance, malgré de nombreux appels d’aide de leur part auprès des centres communautaires et gouvernementaux pour trouver un logement.

Clint Saulteaux est originaire de la Première Nation Carry The Kettle Nakoda, en Saskatchewan et Georgette Robinson est originaire de la Première Nation crie de Pimicikamak, située au nord du Manitoba.

Ils affirment avoir fait appel à au moins 15 ressources communautaires de Regina, depuis avril dernier, afin de trouver un logement stable.

Lorsque le couple s'est rencontré, Georgette Robinson était en cure de désintoxication.

Publicité

Georgette Robinson raconte qu'elle souffrait de dépendance à la méthamphétamine en cristaux depuis que son ex-conjoint a été assassiné devant elle et ses trois enfants.

C'était une partie de son traumatisme et le fait d'écouter une jeune femme célibataire parler de son désir de se libérer de tout ça qui m'a tout d'abord attiré vers elle , se rappelle Clint Saulteaux. Nous sommes rapidement devenus une petite famille bien connue parce que nous emmenions nos enfants partout avec nous et que les gens respectaient cela, en particulier les personnes marginalisées.

Actuellement, le couple a deux enfants ensemble, en plus des trois jeunes enfants de Georgette Robinson.

Ouvrir en mode plein écran Le couple Clint Saulteaux et Marie Robinson avec leurs deux plus jeunes enfants. Photo : Fournie par Clint Saulteaux

Après avoir gagné sa bataille contre la toxicomanie, Georgette Robinson s'était rendue au Manitoba pour être aux côtés de sa mère malade.

Publicité

Après la mort de sa mère, cette dernière s'est à nouveau retrouvée aux prises de l'alcool et de la toxicomanie.

C'était vraiment traumatisant pour nous et surtout pour Georgette. Elle était dévastée , se désole Clint Saulteaux.

Ce dernier a alors dû s'occuper des cinq enfants à lui tout seul, quand les autorités ont décidé que Georgette Robinson ne pouvait pas rester dans la maison à cause de sa toxicomanie.

Peu de temps après, le couple a perdu la garde de leurs enfants.

La perte de leurs enfants s'est traduite par la perte des allocations fiscales pour enfants. Selon le couple, le montant de leur aide au revenu a également diminué de manière significative.

Comme M. Saulteaux avait besoin d'être aux côtés de sa conjointe pour la soutenir dans sa lutte contre la toxicomanie, il explique qu'il n'était pas en mesure de travailler.

Le couple n'avait donc plus les moyens de payer leur maison et ils ont été expulsés en mars.

À la recherche d'un logement stable

Pendant une certaine période, le couple a vécu dans une camionnette. En avril, ils ont emménagé dans un motel au prix de 1600 $ par mois.

M. Saulteaux et Mme Robinson ont essayé de payer leur loyer en combinant les prestations du programme Saskatchewan Income Support (SIS) et d'autres ressources.

Selon Clint Saulteaux, ils ont reçu de nombreux refus auprès des propriétaires de maisons à cause de leur expulsion.

Je n'ai pas pu expliquer toutes nos circonstances dans les formulaires de demande. [...] Ils ne nous donnaient aucune chance , note-t-il.

En juillet, l'organisme Regina Housing Authority a envoyé au couple une lettre d'offre pour une maison de cinq chambres à un prix abordable à condition qu'ils récupèrent leurs enfants.

L'organisme leur a, par la suite, proposé un autre petit logement situé dans le quartier North Central de Regina. Cependant, Mme Robinson indique qu'elle ne pouvait pas prendre le risque de retourner dans un quartier où la drogue est très répandue .

Les difficultés persistent

Clint Saulteaux a aussi contacté l'organisme Rally Around Homelessness pour avoir une tente, car le couple risque de se retrouver sans abri du jour au lendemain.

La porte-parole de Rally Around Homelessness Alysia Johnson explique que de nombreuses associations ne disposent pas du financement nécessaire pour aider les gens qui se trouvent dans la même situation que Clint Saulteaux et Georgette Robinson.

Nous nous battons tous pour avoir suffisamment d'aides au logement. Mais au-delà de cela, il n'y a pas assez de logements abordables. Peu importe donc le nombre de travailleurs que vous avez parfois [...] vous ne pouvez pas faire grand-chose avec ce que vous avez , affirme Mme Johnson.

Au début du mois d'août, le couple autochtone a reçu l'autorisation d'emménager dans un appartement situé au sous-sol.

Cependant, quand ils ont demandé à SaskPower d'installer ses services publics dans leur nouveau logement, ils ont essuyé un refus de service, car ils ont encore une dette impayée auprès de la société d'État.

À travers une collecte de fonds, Rally Around Homelessness a amassé 1000 $ pour aider le couple à payer leur dette à SaskPower.

Nous sommes des citoyens dans l'âme, et bien avant les gouvernements, la politique et tout le reste, les gens prenaient soin les uns des autres. C'est ainsi que la société a prospéré et que la civilisation a fonctionné , souligne Mme Johnson.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti