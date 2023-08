Glissement de terrain à Rivière-Éternité : le pompier Keven Gagné se souvient

Le glissement de terrain survenu à Rivière-Éternité au début de l’été a semé l’effroi et la consternation. Deux personnes ont péri lors de cette catastrophe naturelle. Le lieutenant de caserne à Saint-Félix-d’Otis, Keven Gagné, était aux premières loges.

Alors que des pluies torrentielles ont frappé la municipalité pendant près d'une heure, il s’est dirigé avec son collègue Frédéric Thibault vers le camping du Parc national du Fjord-du-Saguenay pour porter secours à trois personnes qui manquaient à l’appel.

Il y avait des éboulis, il y avait des arbres. C’était très périlleux. Ça a pris 45 minutes pour descendre. Il a fallu couper des arbres, sauter des roches. Il y avait des endroits où le chemin était complètement sectionné , a confié le pompier au micro de C’est jamais pareil lundi.

C’est une fois arrivé sur la route Notre-Dame qu’ils ont pris connaissance de l’ampleur du sinistre.

Le terrain était instable. Il pleuvait encore. On s'est approchés et on a pris la décision d’aller voir et s’approcher. Il y avait encore des coulées de terre et des roches qui déboulaient , a ajouté celui qui est aussi responsable de l’équipe de sauvetage hors route de la Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord (RISIF).

Ils ont aussitôt porté assistance à Jean-Philippe Caty, qui criait à l’aide.

Vie en danger

On a mis notre vie en danger. Mais c'est un déclic, ça a été naturel, ça a été "go, on y va." On ne peut pas laisser personne derrière. Fait qu’on y va, puis on fonce , a-t-il expliqué.

Jean-Philippe Caty, qui se tenait par les branches pour éviter d’être emporté par la rivière, était dans l’eau jusqu’au torse. Il aurait simplement fallu qu’il perde connaissance pour que le pire survienne. Keven Gagné a sauté à l’eau pour assurer Jean-Philippe avec des cordes afin de le sortir de sa position.

Il a été hissé sur le bord de la route afin que les premiers soins soient effectués.

Au début, on voulait le faire évacuer par hélicoptère, mais on ne pouvait pas, parce qu’il y avait encore des orages [...]. Il a fallu refaire le chemin inverse , a indiqué le pompier.

Si Jean-Philippe Carty a été gravement blessé, Keven Gagné a été touché d’apprendre qu’il a survécu. Les deux sont par ailleurs demeurés en contact depuis l’incident.

C’était un sentiment d’extrême satisfaction, du devoir accompli. Ce qu’on veut dans notre vie, c’est sauver une vie. Et moi mon objectif a été réalisé ce jour-là , a conclu Keven Gagné.

La conjointe de Jean-Philippe Caty, Pascale Racine, 44 ans, a perdu la vie. Pascal Héron, 48 ans, a aussi péri lors du glissement de terrain. Environnement Canada a estimé que des précipitations de 75 à 100 millimètres sont tombées à cet endroit.