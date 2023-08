Début de la grève des employés de la Société d’assurance publique du Manitoba

La grève des employés de la Société d'assurance publique du Manitoba(MPI) a été déclenchée lundi matin et ces derniers tiennent des lignes de piquetage depuis 7 h 30 à l'échelle de la province.

La convention collective de près de 1700 employés de MPI est arrivée à échéance en septembre 2022.

Le Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba (MGEU ) a rejeté la dernière offre patronale, la semaine dernière et a envoyé un préavis de grève.

Dans un communiqué envoyé vendredi dernier, MPI rappelle que sa dernière offre représente une augmentation totale de 17 % sur une période de 4 ans et comprend également des primes à la signature majorées et d'autres améliorations financières et sociales.

La société d'État ajoute que l'offre était accompagnée d'une proposition de procéder directement avec un arbitrage volontaire, pour régler le différend salarial.

Le MGEU demande, pour sa part, à MPI de faire fi au mandat de plafond salarial commandé par la première ministre Heather Stefanson de 2 %, comme elle l'a fait pour les travailleurs de l'industrie des boissons alcoolisées .

La Société d'assurance publique du Manitoba dit avoir élaboré une stratégie pour maintenir certains services essentiels.

Le syndicat tient une conférence de presse à 10 h.