La fermeture du pub de l’Université Laurentienne fait réagir

La semaine dernière, l'Association générale des étudiantes et étudiants de l’Université Laurentienne a annoncé sur Facebook qu’elle fermait le pub Downunder en raison de « circonstances difficiles », sans donner d’autres détails, ce qui a entraîné de fortes réactions dans la communauté universitaire.

La publication précisait simplement qu’il y avait eu de nombreux efforts pour réévaluer les activités et la structure du pub.

Nous reconnaissons qu'il s'agit d'une perte pour notre communauté, qui apprécie le pub depuis de nombreuses années, et pour les nouveaux étudiants, qui étaient impatients d'y passer du temps , peut-on lire dans la publication.

Marlene McIntosh, enseignante à temps partiel à l'Université Laurentienne, a fait savoir que les souvenirs pour le pub lui manqueront.

J'adorais le pub et ça offrait des occasions d'emploi , a déclaré Mme McIntosh, qui a suivi le programme d’ingénierie à l'Université Laurentienne en 1981 et a travaillé au pub pendant environ un an.

Les élèves ont besoin d'un endroit où se détendre et relaxer. Il faut un endroit pour se défouler un peu.

Elle a ajouté que les étudiants qui n'ont pas d'endroit où boire de l'alcool sur le campus se participeront davantage à des rassemblements et des fêtes privées.

Elle trouve que ces fêtes pourraient être assez perturbantes si des personnes qui y participent font des choses inadéquates.

D’autres réactions

Un certain nombre d'anciens étudiants ont réagi à l'annonce de cette fermeture du pub. Ils craignent que les étudiants ne ratent une partie intégrante de la vie étudiante à l'Université Laurentienne.

J'ai été très déçu , a lancé Paskwa Lightning, diplômé de l’Université Laurentienne et coordonnateur de l'engagement des étudiants et des communautés autochtones. M. Lightning a indiqué qu'il se rendait régulièrement au pub pour le déjeuner.

C'est là depuis toujours et c'est un bon endroit pour passer du temps avec des amis et des collègues , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Paskwa Lightning, ancien étudiant et coordonnateur de l'engagement des étudiants et des communautés autochtones à l'Université Laurentienne, a déclaré que la perte du pub Downunder enlèvera aux nouveaux étudiants un carrefour pour socialiser et créer des souvenirs. Photo : CBC / Clement Goh

Il a ajouté que les étudiants, qui commenceront bientôt la session d’automne manqueront des soirées au pub et une sélection unique de repas sur le campus.

C'est triste qu'il ferme ses portes et qu'il perde une grande partie de la collectivité de l'Université Laurentienne.

Isaac Vestby, vice-président de la vie étudiante à l’Association générale des étudiants, a déclaré à CBC, dans un courriel, que les besoins des étudiants évoluent.

L’Association croit qu'il est important de reconnaître que la culture du campus n'est pas statique, mais dynamique et en évolution , a-t-il dit.

Il a expliqué qu'ils revitalisent la culture du campus de la Laurentienne en organisant des événements sociaux rappelant l'ambiance d'un pub dans l'édifice du Centre étudiant.

