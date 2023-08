Rendez-vous à Gander pour une éclipse solaire totale le 8 avril 2024

La ville de Gander à Terre-Neuve se prépare à une éclipse solaire totale qui sera visible le 8 avril 2024. Ce sera une occasion à ne pas manquer parce que la suivante n’aura lieu que dans les années 2070. La dernière occasion du genre remonte à 1972.

Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil et projette son ombre sur la Terre. Gander se trouvera directement dans la trajectoire de cette ombre et elle attire déjà l’attention à l’échelle internationale comme étant un bon endroit où observer ce phénomène.

L’astrophysicien Hilding Neilson, de l’Université Memorial, se réjouit de pouvoir enfin en observer une bientôt.

Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir une éclipse solaire totale. J'ai vu des éclipses partielles. Mais mes collègues disent qu'un taux partiel de 99,9 % n'est toujours pas 100 %. C'est 100 ou rien , affirme M. Neilson.

Le ciel va s'assombrir

L’éclipse va se produire le 8 avril vers 18 h.

Le ciel tout entier s’assombrira complètement et il sera presque aussi sombre que pendant la nuit , souligne M. Neilson.

Les éclipses sont des phénomènes plutôt courants dans le monde entier, mais c’est une rare occasion d’en voir une totale à Terre-Neuve. C’est un événement unique pour la plupart des gens , dit-il.

L'astrophysicien Hilding Neilson, de l'Université Memorial, a hâte de voir l'éclipse solaire totale du 8 avril 2024. Photo : Radio-Canada / Troy Turner

Gander sera dans une situation intéressante. Elle a été citée dans des revues internationales comme le magazine Astronomy comme un lieu potentiel à visiter pour l'éclipse. Mais nous ne savons vraiment pas à quoi nous attendre , ajoute Hilding Neilson.

Un festival scientifique

Il est encore trop tôt pour parler en détail des activités à venir, mais la Municipalité s’attend à une période divertissante que le maire Percy Farwell décrit comme un festival scientifique .

Nous espérons que toutes les personnes qui viendront ici en faire l'expérience repartiront avec quelque chose qu'elles n'avaient pas en arrivant , affirme M. Farwell.

Percy Farwell, maire de Gander, espère qu'un festival scientifique informatif et divertissant aura lieu à l'occasion de l'éclipse solaire totale du 8 avril 2024. Photo : Radio-Canada / Garrett Barry

Le maire envisage un partenariat avec l’Université Memorial pour expliquer au public à quoi s’attendre. Il espère qu’il y aura des conférences dans des endroits publics, par exemple dans des bars. M. Farwell souhaite aussi une participation de la Société royale d’astronomie du Canada.

Hilding Neilson rappelle qu’il ne faut jamais regarder le Soleil ni une éclipse solaire sans se protéger les yeux, qu'il faut porter des verres protecteurs comme des lunettes de soudeur ou utiliser une boîte à éclipse.

La boîte à éclipse solaire permet l'observation du Soleil sans danger pour les yeux. Photo : Agence spatiale canadienne

L’éclipse solaire totale commencera à être visible à Port aux Basques. L’ombre de la Lune va traverser le centre de Terre-Neuve.