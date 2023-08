Les droits de scolarité en Nouvelle-Écosse bien plus élevés que la moyenne nationale

Un rapport publié par Students Nova Scotia fait état d’une hausse moyenne des droits de scolarité des universités de la province de 20 % en six ans, contre une augmentation de 3,2 % en moyenne au pays sur la même période.

L’organisme s’inquiète de la vitesse à laquelle ils augmentent. Entre 2017 et 2023, la moyenne des droits d’inscription pour les étudiants canadiens de premier cycle pour un cursus à temps plein est passée de 7718 $ à 9328 $.

Un coût supérieur de 36,5 % à la moyenne nationale qui se situe à 6834 $. Cela fait de la Nouvelle-Écosse la province avec les droits de scolarité les plus élevés au pays pour les étudiants canadiens.

La directrice administrative de Students Nova Scotia s'inquiète de la vitesse à laquelle les droits de scolarité augmentent.

Si on continue sur cette voie, on ne voit aucun futur dans lequel la Nouvelle-Écosse a des droits de scolarité compétitifs par rapport au reste du pays , estime Georgia Saleski, directrice administrative de Students Nova Scotia.

Jessie Hudson, étudiante en quatrième année de science environnementale à l’Université de Dalhousie, a déménagé en Nouvelle-Écosse depuis l’Ontario en pensant que les droits d’inscription et le coût de la vie seraient abordables.

Les trois dernières années ont été très difficiles. J’ai deux emplois pour pouvoir payer mon loyer en plus d’être étudiante à temps plein. Et je ne suis pas la plus à plaindre , explique-t-elle.

Cette année, l’Université de Dalhousie, la plus grande de la province avec près de 20 000 étudiants, a augmenté ses droits d’inscription de 3 %, une augmentation du même montant annuel que depuis maintenant une décennie , selon son budget de fonctionnement.

Cela reflète les difficultés auquel les universités font face chaque année : les coûts de fonctionnement augmentent de manière plus rapide que le financement du gouvernement, ce qui crée un écart qui doit être comblé chaque année en augmentant les recettes (principalement par les droits de scolarité, qui sont la source principale de recettes) et/ou en ajustant les dépenses , a affirmé l’université.

Négociations en cours

Ce rapport a été publié alors que des négociations sont en cours entre le gouvernement provincial et ses 10 universités pour arriver à un protocole qui fixe les règles concernant le financement public qu’elles recevront.

Selon l’accord actuel, qui prend fin en mars 2024, les universités étaient autorisées à augmenter les droits de scolarité à un maximum de 3 % par an et recevaient une augmentation annuelle de leur subvention de fonctionnement d'au moins 1 %.

Brian Wong, ministre de l'Enseignement supérieur de la Nouvelle-Écosse.

Le ministère de l’Enseignement supérieur, qui s’occupe des négociations, n'a pas souhait commenter les négociations en cours.

Georgia Saleski de Students Nova Scotia estime que le gouvernement provincial devrait plafonner les droits de scolarité à 1 %.

Plus de 35 000 $ par an en moyenne pour les étudiants étrangers

Pour les étudiants étrangers, les droits de scolarité ont augmenté de 19,8 % en cinq ans dans la province contre 30,8 % sur la même période au pays. Ils atteignent désormais en moyenne 21 224 $ en Nouvelle-Écosse contre 36 123 $ au Canada.

Brij Vaghani estime que les étudiants étrangers ont besoin d'avoir des droits de scolarité plus stables.

Leurs droits de scolarité ne sont pas régulés et pas concernés par l’accord. Brij Vaghani, qui siège au conseil de l’union des étudiants de Dalhousie, ainsi que la directrice administrative de Students Nova Scotia aimeraient que cela change.

Les deux souhaitent qu’un plafond soit mis en place et révisé chaque année.