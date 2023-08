Un candidat anti-tramway pour le PCQ dans Jean-Talon

Le Parti conservateur du Québec (PCQ) a dévoilé le nom du candidat qui briguera la circonscription de Jean-Talon à Québec pour l’élection partielle. Jesse Robitaille tentera de faire entrer sa formation à l’Assemblée nationale.

Originaire de Calgary en Alberta, M. Robitaille est arrivé au Québec il y a six ans pour se refamiliariser avec la langue française de son père franco-ontarien.

Le candidat évoque son passé dans la ville albertaine pour alimenter sa position contre le projet de tramway de la Ville de Québec. Ce que j’ai vécu à Calgary, je ne voudrais jamais que ça arrive aux citoyens de Québec , relate-t-il dans le communiqué du lancement de sa candidature.

Le candidat plaide également pour le projet de 3e lien autoroutier entre Québec et Lévis. Jesse va permettre aux électeurs de Jean-Talon d’envoyer un puissant message: OUI au 3e lien et NON au tramway , résume Éric Duhaime, le chef de la formation, par écrit.

Principaux candidats qui briguent Jean-Talon Élise Avard-Bernier (Parti libéral du Québec)

Jesse Robitaille (Parti conservateur du Québec)

Marie-Anik Shoiry (Coalition avenir Québec)

Martine Ouellet (Climat Québec)

Olivier Bolduc (Québec solidaire)

Pascal Paradis (Parti québécois)

Le Parti conservateur était le dernier parmi les cinq partis principaux a dévoiler son candidat dans cette circonscription de Québec.

Éric Duhaime avait choisi de ne pas s’y présenter.

Une bonne pente à remonter

La circonscription de Jean-Talon est vacante depuis la démission de l'élue caquiste Joëlle Boutin en juillet. La date de l’élection partielle n’est pas encore connue.

Ouvrir en mode plein écran Le candidat Jesse Robitaille et le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime. Photo : courtoisie / Parti conservateur du Québec

Lors de l’élection générale d’octobre 2022, la candidate de la CAQ avait remporté la circonscription avec une avance confortable de près de 3000 voix sur son plus proche rival, le solidaire Olivier Bolduc.

L’ancien candidat du PCQ , Sébastien Clavet, s’était quant à lui placé au cinquième rang avec 10,4% des voix.

