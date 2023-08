La tempête tropicale Idalia se renforçait dans les Caraïbes lundi dans la matinée, balayant le sud-est du Mexique avec de la pluie et du vent, et pourrait se transformer en ouragan majeur avant d'atteindre les côtes américaines de Floride mercredi, selon les prévisions du Centre national des ouragans (NHC) américain.

La tempête devrait traverser l'ouest de Cuba et le golfe du Mexique avant d'atteindre le nord-ouest de la Floride, a indiqué le NHC dans de nouvelles prévisions publiées lundi matin.

La tempête se renforce à l'approche de Cuba et des ondes de tempête potentiellement mortelles ainsi que des vents dangereux deviennent de plus en plus probables pour certaines parties de la Floride , a mis en garde le centre de prévisions.

Idalia devrait devenir un ouragan plus tard dans la journée [de lundi], puis un ouragan majeur dangereux au-dessus du nord-est du golfe du Mexique tôt mercredi.

Définition et appellations Ces importantes tempêtes d'origine tropicale qui voyagent au-dessus des océans sont souvent d'une grande violence et peuvent provoquer des déluges et de forts vents tourbillonnants. Cependant, leur arrivée sur les côtes amorce leur mort, puisque leurs vents diminuent substantiellement. Selon l'océan au-dessus duquel elles naissent, ces tempêtes portent différents noms : « ouragan » dans l'océan Atlantique, et dans l'est et le centre du Pacifique;

« typhon » dans le nord-ouest du Pacifique;

« cyclone » dans l'océan Indien. Cependant, ces appellations désignent toutes le même phénomène météorologique.

Idalia devrait toucher terre en Floride mercredi à 7 h, heure locale, selon une projection de la trajectoire d'Idalia publiée par le NHC .

Tôt lundi, Idalia tourbillonnait dans les Caraïbes en direction du nord-est avec des vitesses de vent soutenu maximales de 95 km/h.

Une alerte à l'ouragan a été émise pour une grande partie de l'ouest de la Floride, où le gouverneur Ron DeSantis a déclaré l'état d'urgence dans 33 comtés.

Plans touristiques à l'eau

Dans l'État mexicain de Quintana Roo, où se trouvent Cancún et d'autres stations balnéaires de la côte Maya, Idalia a apporté des précipitations et des masses nuageuses qui ont contrarié les plans des touristes pour cette dernière fin de semaine des vacances d'été.

De fortes pluies sont prévues dans certaines parties de l'État voisin du Yucatán ainsi que dans l'ouest de Cuba.

La fin de semaine précédente, l'ouragan Hilary a frappé l'État mexicain de Basse-Californie, sur la côte Pacifique, y faisant un mort et y endommageant des infrastructures, avant d'entrer sur le territoire américain. Il a atteint la catégorie 4 sur 5 de l'échelle Saffir-Simpson (entre 210 et 250 km/h).

Le Mexique est chaque année en proie à des ouragans sur ses côtes pacifique et atlantique, généralement entre mai et novembre.

Aux États-Unis, la Floride a été frappée l'an dernier par l'ouragan Ian, classé catégorie 5, qui a fait près de 150 morts et provoqué d'importants dégâts sur son passage dans le sud-ouest de cet État.

Les scientifiques avertissent que les tempêtes deviennent plus puissantes à mesure que la planète se réchauffe en raison du changement climatique.