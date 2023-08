La directrice générale du Centre de services scolaire de Montréal (CSSM), Isabelle Gélinas, tient à rassurer les parents : presque 97 % des postes sont pourvus au primaire et au secondaire. Tous les élèves seront bien accueillis, assure-t-elle également.

En ce jour de rentrée scolaire au Québec, Mme Gélinas a expliqué en entrevue à Tout un matin (sur ICI Première) qu'il lui restait à pourvoir une centaine de postes à temps complet au primaire et au secondaire. En ce qui a trait aux postes vacants à temps partiel, il y en a autour de 250 , a-t-elle précisé.

Dans les prochains jours, on devrait arriver à répondre à l'ensemble des besoins , a-t-elle assuré.

Plus précisément, au primaire, il manque encore environ 2 % du personnel enseignant. Au secondaire, il en manque un peu plus, surtout en adaptation scolaire. Ce sont donc des suppléants, légalement qualifiés ou non, qui accueillent certains groupes, a expliqué Isabelle Gélinas.

Cette dernière a tenu à se faire rassurante, confirmant qu'il y a toute une équipe-école qui est là, en soutien, pour bien accueillir les élèves.

Elle ajoute que ces suppléants appelés en renfort ont souvent gravité autour de l'école en question et qu'ils connaissent un peu le personnel. Il n'y a pas de risques , insiste Mme Gélinas.

Aux parents qui s'inquiètent à la perspective que des gens doivent s'occuper d'enfants présentant des besoins particuliers sans avoir les diplômes requis, Isabelle Gélinas répond que les suppléants qui répondent à l'appel ont des formations complémentaires .

À Montréal, les non légalement qualifiés , comme on les appelle, ont minimalement un baccalauréat, dit Isabelle Gélinas. Ils ont étudié dans une matière connexe .

En adaptation scolaire, par exemple, les suppléants peuvent avoir étudié en psychoéducation.