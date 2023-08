C’est l’heure de la rentrée pour des milliers d’élèves à Ottawa

Les vacances estivales sont terminées : les jeunes de la région de la capitale nationale reviennent progressivement sur les bancs d’école, cette semaine.

Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO), le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) et le Conseil scolaire de district catholique de l'est ontarien (CSDCEO) partent le bal, avec une rentrée scolaire dès mardi matin, à Ottawa et dans l'est ontarien.

Il y a deux semaines, les élèves des écoles élémentaires catholiques Jonathan-Pitre et Bernard-Grandmaître avaient déjà fait leur retour à l’école en raison du calendrier équilibré .

Si les conseils francophones d'Ottawa entament déjà leur rentrée, les élèves des deux conseils scolaires anglophones d'Ottawa peuvent quant à eux se targuer de bénéficier d’une rentrée plus tardive.

En effet, les écoles du Conseil scolaire du district d'Ottawa-Carleton et du Conseil scolaire catholique d'Ottawa ouvriront leurs portes aux élèves le 5 septembre, soit après le long week-end de la fête du Travail.

La rentrée commence mercredi en Outaouais

En Outaouais, après les cégépiens la semaine dernière, les élèves du primaire et du secondaire vont reprendre leur sac à dos à partir de mercredi.

La rentrée est prévue le 30 août au Centre de services scolaire des Draveurs, au Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées et dans plusieurs écoles de la Commission scolaire Western Québec, même si certains établissements offrent une journée de congé supplémentaire à leurs élèves..

Le Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais et le Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais accueilleront quant à eux leurs élèves le lendemain, jeudi.