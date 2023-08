Des milliers d’élèves sherbrookois de retour sur les bancs d’école

Des milliers d’élèves du primaire et du secondaire reprennent le chemin de l'école, lundi. Dans ce contexte, l’escouade de circulation du Service de police de Sherbrooke [SPS] aura les automobilistes à l'œil pour les prochaines semaines.

Des policiers seront de passage dans les écoles primaires et secondaires afin de s’entretenir avec le personnel et les élèves. Le but de cette activité sera de sensibiliser les étudiants aux règles de base pour les piétons, et ce, afin de maximiser leur sécurité et celle des usagers de la route , peut-on lire dans un communiqué du SPS.

Ouvrir en mode plein écran Selon Martin Carrier du SPS, près de 30 000 élèves sont de retour en classe à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Rousseau

La patience sera mise de l’avant par les autorités avec le message : Pour la rentrée scolaire à Sherbrooke, on roule sans stress!

Tous nos efforts seront mis en place pour la notion de bon voisinage également, donc le mot d'ordre est la patience aujourd’hui. On rappelle que si on est patient, on roule moins vite et on voit les dangers.

Le SPS prêtera attention à la vitesse dans les zones scolaires, le non-respect des brigadiers et à la signalisation. On rappelle que les amendes pour les excès de vitesse commis dans les zones scolaires en période scolaire sont doublées , mentionne Martin Carrier.

Les écoliers circulent en autobus et à vélo, mais aussi à pied. La brigadière Kachana Pen assure leur sécurité depuis huit ans. Ce matin, j’ai un peu de nervosité comme les jeunes, mais ça va bien, raconte-t-elle. Tout le monde collabore.

Ouvrir en mode plein écran La brigadière Kachana Pen et le coordonnateur des brigadiers, Dany Bernier. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Comme elle, une cinquantaine de brigadiers sont de retour dans les rues de Sherbrooke. Ils [les élèves] sont contents de me voir et moi aussi je suis très contente de les revoir. Autant les parents que les enfants, et les automobilistes, on se respecte mutuellement , mentionne gaiement Mme Pen.

Ce que je demande aux automobilistes, c’est de ralentir, c’est de respecter les panneaux d’arrêt et de nous laisser le temps de traverser avec les plus jeunes, car ils ont de petits pieds pour traverser la rue, donc on prend le temps. Juste un petit 10 secondes, ça ne vous retardera pas dans votre travail.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur