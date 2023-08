La ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Christine Fréchette, a annoncé, lundi, à Gatineau, un investissement de plus de 875 000 dollars pour favoriser la francisation dans le milieu des affaires dans trois régions du Québec, dont l'Outaouais.

Outre l’Outaouais, la Montérégie et l’Estrie sont également concernées par le projet Développer des affaires en français.

Ledit projet, mis en œuvre par la Fédération des chambres de commerce du Québec, vise les entrepreneurs de petites entreprises, qui vont pouvoir offrir une formation et un accompagnement entre 30 et 40 heures à leurs employés en français dans leur milieu de travail.

En d'autres mots, l'initiative gouvernementale propose un programme d’initiation au français en milieu de travail basé sur une méthode d’apprentissage par l’action, en l’occurrence par l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’affaires et des activités de réseautage , décrit Québec, par voie de communiqué.

De plus, la Fédération des chambres de commerce du Québec entend tenir des activités de sensibilisation et de mobilisation qui ont pour but de mettre l’accent sur la valeur ajoutée de l’apprentissage du français pour le développement d’affaires des petites entreprises des régions ciblées .

Selon le ministre québécois de la Langue française, Jean-François Roberge, une telle initiative aide à assurer la vitalité de la langue française au Québec , a-t-il expliqué dans le communiqué du gouvernement.

La ministre Christine Fréchette abonde dans le même sens en affirmant que cela permet de favoriser la pérennité du français comme langue commune du Québec , rappelant qu'il s'agit d'une priorité du gouvernement Legault.

Les trois régions ont été choisies car l’utilisation du français comme langue de travail y a enregistré une diminution au cours des dernières années, confirmée par les constats de l’Office québécois de la langue française sur les langues utilisées au travail au Québec en 2021, note le gouvernement.