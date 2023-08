Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris rencontreront la famille de Martin Luther King Jr. à l'occasion du 60e anniversaire de la Marche sur Washington, au cours de laquelle le célèbre révérend a prononcé son célèbre discours « I Have a Dream » devant le mémorial de Lincoln.

Tous les enfants de Martin Luther King ont été invités, ont indiqué des responsables de la Maison-Blanche.

En ouvrant le bureau ovale à la famille de Martin Luther King, le président démocrate s'est inspiré d'une page d'histoire. Le 28 août 1963, jour de la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté, le président John F. Kennedy avait accueilli M. King et d'autres grands organisateurs de la marche dans le bureau ovale pour une réunion.

La Maison-Blanche n'a pas inclus cette réunion dans l'emploi du temps de M. Biden pour la journée de lundi.

Découvrez des reportages dénichés par les Archives de Radio-Canada sur Martin Luther King et son célèbre discours.

M. Biden a également organisé une réception lundi soir pour marquer le 60e anniversaire du Comité des avocats pour les droits civils, une organisation juridique non partisane et à but non lucratif qui a été créée à la demande de M. Kennedy pour défendre la justice raciale.

La marche de 1963 est toujours considérée comme l'une des plus grandes et des plus importantes manifestations en faveur de la justice raciale de l'histoire des États-Unis.

Cette manifestation non violente a attiré jusqu'à 250 000 personnes au mémorial de Lincoln et a permis au Congrès d'adopter des lois historiques sur les droits civiques et le droit de vote dans les années qui ont suivi. King a été assassiné en avril 1968 à Memphis, dans le Tennessee.

Samedi, des milliers de personnes ont convergé vers le National Mall pour commémorer la marche. Des orateurs et d'autres intervenants ont déclaré qu'un pays encore déchiré par les inégalités raciales n'a pas encore réalisé le rêve de Martin Luther King d'une société sans distinction de couleur dans laquelle ses quatre enfants ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur le contenu de leur caractère .

L'événement a été organisé par le Drum Major Institute de la famille King et le National Action Network du révérend Al Sharpton.