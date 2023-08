Une panne touche tous les distributeurs automatiques de billets Presto du réseau de la Commission de transport de Toronto (CTT)

La panne a commencé ce matin et les machines sont hors service, selon le service de transport.

La CTT dit enquêter sur la cause de la panne et tente de régler le problème aussitôt que possible.

Les clients peuvent toujours payer leur titre de transport auprès des agents de service.