Le comité d’examen des décès d’enfants n’a rien rendu public depuis plus de 2 ans

Au moins 11 enfants connus du ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick sont morts en 2022, selon les autorités provinciales, mais le comité qui examine ces décès n’a rien publié sur les circonstances de ces décès ni sur de possibles leçons à en tirer.

Le mandat du comité est de faire un examen exhaustif de la mort de toute personne âgée de moins de 19 ans signalée au coroner. Il s’agit de comprendre comment et pourquoi ils sont morts afin d’améliorer la sécurité des enfants.

Le coroner en chef supervise le comité qui rassemble habituellement un avocat, un pédiatre, un travailleur social et un représentant autochtone, entre autres.

Le comité d'examen des décès d'enfants du Nouveau-Brunswick a été fondé à la suite de la mort de la petite Jackie Brewer, 2 ans, vers la fin des années 1990.

Le comité existe depuis la fin des années 1990 et il avait l’habitude de rendre compte publiquement de la mort d’enfants, généralement en publiant des communiqués. Ses rapports doivent comprendre un résumé des circonstances du décès et des recommandations.

Mais le bureau du coroner en chef n’a rien publié sur les travaux du comité depuis mai 2021.

La coroner en chef, Heather Brander, n’a pas donné d’entrevue, mais elle a produit une déclaration écrite. Son bureau, explique-t-elle, publie un communiqué lorsque le comité fait des recommandations à la suite d’un examen.

Auparavant, les décès étaient rendus publics même si l’examen ne débouchait sur aucune recommandation.

Le coroner en chef a aussi la responsabilité de publier un rapport annuel sur les travaux du comité. Sa plus récente publication du genre remonte à 2018.

L’utilité de révéler circonstances et recommandations

Le public a le droit de connaître les conclusions du comité, selon Norman Bossé, ancien défenseur des enfants et des jeunes du Nouveau-Brunswick.

Norman Bossé est un ancien défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick.

La crédibilité du travail du comité et de tout le système est en jeu , affirme Norman Bossé.

Les examens menés par le comité sont des outils d’apprentissage pour l’ensemble de la société, selon la présidente de la section 1418 du SCFP , Shawna Morton, qui représente les travailleurs sociaux de première ligne.

Les examens sur les décès d'enfants sont utiles aux travailleurs sociaux, selon leur représentante syndicale, Shawna Morton, présidente de la section 1418 du SCFP.

Lorsque nous, en tant que société, n’avons pas réussi à assurer la sécurité et l’épanouissement des enfants, tout le monde doit savoir quels sont ces problèmes , souligne Shawna Morton.

25 décès d’enfants en deux ans

En tout, 14 enfants connus du ministère sont morts en 2021 et 11 autres en 2022.

Parmi ces 25 enfants, 16 sont morts de causes naturelles, selon les données du coroner en chef qui remontent à juin 2023. Il y a eu quatre décès accidentels, deux suicides et trois décès de causes indéterminées.

Le coroner enquêtait encore sur deux des trois décès de causes indéterminées en date de juin et la police enquêtait sur le troisième.

Quatre examens depuis 2021

Le comité s’est penché sur le décès de quatre enfants depuis le début de 2021, mais sans faire de publication à ce sujet, selon les données du coroner de juin 2023.

Le comité a recommandé un examen complet sur une mort par suicide survenue en 2021 et sur une autre survenue en 2022. Il a produit six recommandations au printemps sur un décès accidentel survenu en 2021, mais il ne les a pas publiées. Il a aussi examiné un décès accidentel en 2022, mais sans produire de recommandation.