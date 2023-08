Le député solidaire Sol Zanetti ajoute sa voix au Conseil de quartier du Vieux-Limoilou et demande au gouvernement Legault de tenir compte de l'avis de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) sur la pentlandite, un sulfure de nickel qui se retrouverait dans l'air de la Basse-Ville et dont on ignore la toxicité, faute de données probantes.

Radio-Canada rapportait plus tôt cet été que l' INSPQ avait produit un avis sur la pentlandite, en mai dernier, à la demande du ministère de la Santé.

En l'absence de données spécifiques additionnelles, le fait de considérer la pentlandite comme un analogue du sulfure de nickel, et donc également un cancérogène, peut être considéré comme une avenue de gestion prudente , pouvait-on lire dans le document.

À la lumière des données actuellement disponibles, il n'est pas possible de se prononcer sur la toxicité spécifique de la pentlandite – et plus précisément, sur son potentiel cancérogène – faute de données probantes , y est-il aussi écrit.

L'Institut, prudent, ne recommandait toutefois pas de revoir la norme sur le nickel émis dans l'air ambiant, assouplie par le gouvernement caquiste en avril 2022. Depuis un peu plus d'un an, le Québec tolère des émissions de nickel à un seuil maximal quotidien de 70 nanogrammes par mètre cube d'air plutôt que 14, soit cinq fois plus.

Sol Zanetti, député de Jean-Lesage (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Principe de précaution

Le député solidaire Sol Zanetti croit que ce nouvel avis constitue une preuve de plus que le Québec n'a pas retourné toutes les pierres avant de modifier la norme de nickel émis dans l'air ambiant. Selon lui, le gouvernement a fait passer les intérêts économiques avant ceux de la population et a cédé au chantage de l'industrie [minière] .

Le gouvernement n'a pas utilisé le principe de précaution, et il aurait dû le faire. [...] La Coalition avenir Québec n'a pas pris une décision prudente, ou qui vise la santé publique , tranche-t-il en entrevue à Radio-Canada. Je milite encore pour qu'ils reviennent à l'ancienne norme.

Le député de Jean-Lesage rappelle que la présence de nickel dans l'air serait plus élevée à Québec qu'ailleurs en province et même qu'ailleurs au pays. La différence qu'il y a entre Québec et les autres villes du Québec, c'est qu'on transborde du nickel au port et qu'on transborde du nickel qui provient d'une mine où il y a de la pentlandite.

Je pense qu'on peut raisonnablement conclure qu'on est exposé à la pentlandite à Québec et qu'il faut donc avoir des normes beaucoup plus resserrées.

Front contre le gouvernement

Sol Zanetti ajoute ainsi sa voix au Conseil de quartier Vieux-Limoilou et à l'Association québécoise des médecins pour l'environnement dans le dossier de la pentlandite.

Dans le cas du conseil de quartier, son président Raymond Poirier réclamait le mois dernier une suspension de la plus récente norme de nickel pour revenir à l'ancienne, le temps de réévaluer la décision en fonction des nouvelles informations disponibles, dont l'avis de l' INSPQ sur la pentlandite.

Il faudrait que la direction nationale reconnaisse que son avis est de moins en moins basé sur l'ensemble de la documentation scientifique , affirmait M. Poirier. De plus en plus d'acteurs branchés à son réseau lui disent que ses assises scientifiques ne sont pas nécessairement valides.

Du nickel sous forme de pentlandite est transbordé au port de Québec par la multinationale Glencore. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Pothier

De son côté, l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, (AQME) à l'origine de la récente réflexion du gouvernement du Québec sur la pentlandite, croit elle aussi que l'avis de l' INSPQ doit désormais être pris en compte.

Par principe de précaution , l’ AQME recommandait et réclame toujours l'adoption d'une norme annuelle à la valeur guide de 3 nanogrammes par mètre cube. Selon l'association, cette valeur guide est recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour le sulfure de nickel.

Québec inébranlable

De son côté, le gouvernement Legault s'est montré inébranlable dans ce dossier. Malgré l'avis de l'Institut national de santé publique du Québec, les autorités n'ont pas l'intention de revoir leur décision.

Les normes sur la qualité de l’atmosphère pour le nickel ont été établies de manière prudente en fonction des méthodologies reconnues. Ces normes prennent en compte toutes les formes de nickel, notamment la pentlandite, pouvant être présentes dans l’air , plaide-t-on au gouvernement.

Lors de l'annonce de l'assouplissement de la norme, le Comité interministériel d'examen de la norme sur le nickel, formé en 2016 soutenait qu'il était avantageux de réviser la norme sur le nickel afin d'obtenir une solution optimale sur les plans de la protection de la santé publique, de l'environnement et du développement économique .

Radio-Canada a par ailleurs appris que le bilan de la campagne d'échantillonnage menée par la Ville de Québec, le Port de Québec et le ministère de l'Environnement sera dévoilé en début de semaine, possiblement mardi. Des représentants du Port de Québec et du gouvernement Legault sont attendus aux côtés du maire Bruno Marchand.