Les travailleurs votent pour autoriser les grèves chez GM, Ford et Stellantis

Les travailleurs de trois grands constructeurs automobiles ont voté massivement en faveur de l'autorisation de leur syndicat de déclencher une grève si les comités de négociation ne parviennent pas à conclure de nouvelles conventions collectives dans les mois à venir.

Unifor, le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, affirme que ses membres de Ford Motor Company, General Motors et Stellantis ont tous voté entre 98 et 99 % en faveur d'un mandat de grève.

Le vote a eu lieu cette fin de semaine, alors que Unifor a suspendu les négociations pour tenir les votes de grève. Le lot actuel de conventions collectives, qui couvrent 18 000 travailleurs des trois grands constructeurs automobiles de Detroit, devrait expirer avant minuit le 18 septembre.

Les résultats reflètent un mandat de grève prononcé vendredi par les membres du syndicat américain United Auto Workers, qui négocient simultanément avec le trio de constructeurs automobiles.

La présidente nationale d'Unifor, Lana Payne, a publié un communiqué indiquant que les équipes de négociation du syndicat sont prêtes à reprendre les négociations avec le soutien des membres de l'ensemble du secteur automobile et sont prêtes à prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre leurs objectifs.

Elle affirme que leurs comités de négociation se concentrent pour améliorer les pensions, augmenter les salaires et garantir de bons emplois syndiqués dans l'avenir des véhicules électriques.

Avec les informations de La Presse canadienne