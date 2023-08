La réglementation entourant la location de logements à court terme a transformé le paysage locatif torontois. Des milliers d’unités affichées sur la plateforme Airbnb sont maintenant louées pour plus d’un mois, ce qui place des locataires dans un vide législatif qui inquiète des experts et des élus.

Désirant éliminer les hôtels fantômes et éviter que les logements locatifs ne soient monopolisés par les touristes, la Ville de Toronto a serré la vis aux plateformes de location à court terme.

Depuis janvier 2021, quiconque veut louer un logement pour moins de 28 jours doit obtenir un permis de la Ville, et prouver, entre autres, qu'il s'agit de sa résidence principale.

La réglementation mise en place par la Ville de Toronto s'apparente à celle instaurer dans de nombreuses grandes villes d'Amérique du Nord. (Image d'archives)

Rapidement, des milliers de résidences destinées à des voyageurs se sont ajoutées au marché locatif à moyen et à long terme, tout en demeurant sur la plateforme Airbnb.

Le virage d’Airbnb

Selon les chiffres de l’organisme Inside Airbnb, près de 20 000 logements sont actuellement en location à moyen et à long terme sur la plateforme Airbnb à Toronto seulement.

Avant la réglementation, à peu près 6 % des unités sur Airbnb étaient louées pour plus de 28 jours. Aujourd’hui c’est environ 80 % , précise Thorben Wieditz qui siège au conseil d’administration de l’organisme et qui milite auprès du groupe Fairbnb Canada.

David Wachsmuth, professeur d’urbanisme à l’Université McGill, s’empresse de tempérer ces chiffres. Il souligne que de nombreux logements sont affichés sur la plateforme sans qu’ils ne soient loués.

Si on regarde les inscriptions actives, c’est plutôt 50/50 , soutient M. Wachsmuth qui demeure préoccupé par cette proportion qui a connu une croissance fulgurante dans les derniers mois.

Farrukh Normuradov était aux premières loges de cette transformation, lui qui, en tant qu’agent immobilier, aide des propriétaires à gérer leurs locations sur la plateforme.

Farrukh Normuradov assiste certains de ses clients avec leurs locations Airbnb.

[Je gérais] plus de 20 unités. C’était une période formidable. Je n’en gère plus que deux pour l’instant , illustre-t-il.

Aux yeux de l’agent immobilier, il n’est pas surprenant que les propriétaires aient trouvé un nouveau moyen d’utiliser Airbnb. Il vante les avantages de la plateforme tant pour les locataires que les locateurs.

Vous évitez d’avoir à meubler le logement et vous n’avez pas besoin de faire les démarches pour obtenir un bail , souligne-t-il. Et en tant que propriétaire, vous êtes protégés parce que vous savez que vous serez payé pour votre [logement].

Airbnb offre beaucoup de protections. C’est sécurisant.

L’histoire récente d’une famille d’expatriés met toutefois en doute cette perception de sécurité.

Le « Far West », dénonce une conseillère municipale

Ning Tianning et sa famille ont loué l’an dernier une maison à Toronto pour une période de 10 mois sur la plateforme Airbnb.

Au milieu de leur location, la propriétaire a signifié son désir de reprendre sa résidence, évoquant des raisons familiales. Airbnb lui a indiqué qu’elle était en droit de le faire.

Persuadée qu’elle était protégée par la Loi sur la location à usage d’habitation, Mme Ning a refusé de quitter la maison et a déposé une plainte à la Commission de la location immobilière.

Ning Tianning et son mari Antoine Kernen ont loué un logement sur la plateforme Airbnb pour leur séjour de près d'un an à Toronto. (Image d'archives)

La Commission a ultimement tranché en faveur de la propriétaire en juillet dernier. Le tribunal a jugé que Mme Ning et sa famille étaient des voyageurs et qu’en ce sens, ils n’avaient pas droit aux protections légales dont bénéficient les locataires en Ontario.

La réservation a été effectuée sur une plateforme généralement utilisée par des voyageurs ou des vacanciers , justifie la Commission dans sa décision.

Le jugement signifie que les locataires qui réservent un logement à long terme sur Airbnb à Toronto ne sont vraisemblablement ni protégés par les lois du logement en Ontario ni encadrés par la réglementation de la Ville.

Le Far West, voilà ce que c’est , s’indigne la conseillère municipale Paula Fletcher.

En quête de solutions

Pour M. Wieditz du groupe Fairbnb, Toronto devrait interdire aux propriétaires d’afficher une résidence secondaire ou une propriété locative sur des plateformes comme Airbnb, peu importe la durée de la location.

Si [la Ville] ne veut pas aller aussi loin, elle pourrait au moins demander à ce que toutes les propriétés affichées sur la plateforme soient enregistrées , ajoute-t-il.

Le professeur Wachsmuth abonde dans le même sens.

Il insiste de surcroît sur le besoin de refermer le vide législatif entourant les locations à moyen et à long terme sur ces plateformes. Il appelle les gouvernements à protéger ces locataires qui se retrouvent sans recours, que ce soit par la législation provinciale ou par la réglementation municipale.

La conseillère Paula Fletcher rappelle que la Ville doit également se donner les moyens de faire respecter la réglementation. Elle soutient qu’à l’heure actuelle, la municipalité n’envoie des inspecteurs que lorsqu’elle reçoit une plainte ou un signalement, ce que confirme la Ville par courriel.

Paula Fletcher est conseillère municipale de l'arrondissement Toronto—Danforth. (Image d'archives)

Il n’y a pas d’inspections proactives, [...] et c’est un problème lorsque nous sommes confrontés à une crise du logement , ajoute Mme Fletcher qui craint que de nombreux propriétaires contournent les règles déjà en place.

Toronto ne serait d’ailleurs pas la seule grande ville à devoir retourner à la planche à dessin.

Airbnb a pris [ce virage à long terme] à Toronto, mais aussi à New York et à Los Angeles , soutient M. Wachsmuth. Auparavant, ce n’était pas un problème du tout. Et maintenant c’est un enjeu que confrontent plusieurs villes en même temps.

Avec des informations de Mirna Djukic