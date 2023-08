L'explosion de l'itinérance et la toxicomanie dans les rues d'Ottawa n'épargnent pas les diplomates étrangers. La situation, « de pire en pire », est dénoncée par l'ambassade chinoise qui se plaint de « graves problèmes de sécurité ».

Dans une lettre, datée du 25 juillet, obtenue par Radio-Canada, l'ambassade écrit à Affaires mondiales Canada pour réclamer plus de protection pour l'un de ses édifices situé au 401, avenue King Edward.

Il ne s'agit pas de l'édifice principal de l'ambassade, mais d'un bâtiment satellite, à un kilomètre, qui abrite la section commerciale et économique de la mission diplomatique chinoise.

Tous les jours, des sans-abri et des toxicomanes escaladent la clôture et résident sur le toit du garage , écrit l'ambassade de Chine. Des excréments humains ont aussi été jetés du haut du garage jusque dans la cour.

Ouvrir en mode plein écran Des sans-abri ont installé un campement sur le toit du garage du bâtiment diplomatique. Photo : Radio-Canada / Ambassade de Chine au Canada

Selon l’ambassade, une partie du toit du garage a été endommagé, ce qui a causé des fuites d’eau. Le moteur de la porte électrique a aussi été cassé.

Le stationnement est également occupé : ils laissent des déchets et des seringues tous les jours .

Cette situation constitue une menace sérieuse pour la sécurité des locaux diplomatiques et du personnel de l'ambassade.

Ouvrir en mode plein écran Des déchets et des seringues sont régulièrement trouvés sur le stationnement devant l'édifice. Photo : Radio-Canada / Ambassade de Chine au Canada

La semaine dernière, un reportage de Radio-Canada montrait à quel point le nombre d’itinérants et de toxicomanes a augmenté dans les rues de la capitale, depuis la pandémie. Les policiers et le milieu communautaire nous ont avoué être débordés par la crise.

Malheureusement, la situation va de pire en pire dans les derniers mois , écrit la mission diplomatique dans sa lettre, n'hésitant pas à dire qu'elle se sent harcelée et envahie .

Un édifice au cœur de la crise des drogues et de l'itinérance

Le bâtiment est voisin d'une pharmacie Respect Rx qui se spécialise dans la clientèle toxicomane. À un coin de rue, on trouve un centre d'injection supervisé. Et, à moins de 500 mètres, on trouve deux autres centres d'injection, trois refuges et trois centres de jours destinés aux sans-abri.

Une source policière nous a confirmé qu'il y avait des enjeux de sécurité avec cet édifice, situé en plein cœur du quartier en question. C'est la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui a la responsabilité de protéger les missions diplomatiques étrangères.

Ouvrir en mode plein écran L'ambassadeur chinois au Canada, Cong Peiwu. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

La convention de Vienne signée en 1961 sur les relations diplomatiques oblige les pays hôtes à protéger les ambassades et les diplomates étrangers.

Le pays hôte doit ainsi prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie .

Dans sa lettre, la Chine rappelle au gouvernement Trudeau ses obligations internationales. Interrogé par Radio-Canada sur les suites qui ont été données à cette lettre, le ministère des Affaires mondiales ne nous a pas encore répondu.

Crise des opioïdes : il faut faire plus , admet le gouvernement

En réaction au reportage de Radio-Canada, la semaine dernière, le cabinet de la ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances a déclaré que le pays traverse une crise tragique et sans précédent .

Le bureau de la ministre Ya’ara Saks a rappelé qu' aucune communauté n'a été épargnée et qu'i l faut en faire plus et travailler sans relâche .

Il faut intensifier ensemble les investissements dans les soins de santé et le logement.

Le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, est indisponible depuis jeudi pour réagir au reportage diffusé la semaine dernière.