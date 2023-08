Roulez SLA Québec : des centaines de cyclistes pédalent pour la cause à Victoriaville

Plus de 200 cyclistes ont pédalé pour la sclérose latérale amyotrophique à Victoriaville en fin de semaine, à l'occasion de l'événement Roulez SLA Québec. Il s'agit de la 16e mouture.

Pendant deux jours, les participants ont roulé entre 50 et 100 km pour amasser des dons pour soutenir les personnes atteintes de la maladie. Une première à Victoriaville.

Cette année, plus de 300 000 dollars ont été amassés, plus que les objectifs envisagés. Les fonds permettent notamment d'aider les personnes atteintes de la SLA et leurs proches aidants.

C'est un événement qui rassemble les gens pour lever des fonds, sensibiliser à la cause et se réunir pour vaincre la SLA , explique la directrice générale de la Société SLA du Québec, Claudine Cook.

La sclérose latérale amyotrophique est également connue sous le nom de la maladie de Lou Gehrig ou de maladie de Charcot. Il s'agit d'une pathologie fatale neurodégénérative. Les personnes atteintes perdent leur mobilité à marcher, parler et avaler. Tous les muscles commencent à s'atrophier , explique Claudine Cook.