Des chiens de thérapie en mission à Moncton

Sue Williamson, de Compagnons de thérapie à Moncton, ne sait pas qui aime le plus les visites de chiens de thérapie : les gens qu’ils visitent, les propriétaires bénévoles ou les chiens.

C’est gagnant pour tout le monde , croit-elle.

Compagnons de thérapie est un groupe de chiens de thérapie qui visitent des maisons de soins infirmiers, des garderies, des écoles, des universités et des hôpitaux dans la région du Grand Moncton.

Ouvrir en mode plein écran Les chiens du groupe Compagnons de thérapie de Moncton sont facilement identifiables. Photo : CBC/Jonna Brewer

Sue Williamson travaille au sein du groupe depuis 2014 et coordonne de huit à dix visites sur place par mois en tant que membre du comité.

Publicité

Mardi, le groupe a visité un camp de jour à Dieppe.

Les enfants sont très heureux d’avoir des animaux de compagnie qui viennent ici. C’est très gratifiant pour eux , a admis Sylvie LeBreton, éducatrice au camp de jour.

Elle a remarqué que les chiens apportent le calme aux enfants anxieux et les aident à se sentir fiers et heureux.

Un sentiment de calme

L’un des visiteurs de Compagnons de thérapie était Tulugaq, un caniche, avec son propriétaire YoAnne Beauséjour Beauchamp.

Ouvrir en mode plein écran Tulugaq est un caniche du groupe Compagnons de thérapie. Photo : Gracieuseté : YoAnne Beauséjour Beauchamp

Elle a toujours voulu avoir un chien de thérapie. Elle a travaillé dans le système scolaire du Nouveau-Brunswick et du Nunavut pendant une trentaine d’années et elle se demandait toujours pourquoi il n’y avait pas de chiens dans les écoles.

Publicité

Elle a vu que même en tant que chiot, il était clair que Tulugaq avait un comportement naturel.

Elle aimait tout le monde et les gens de tout âge ,dit-elle, ajoutant que Tulugaq apporte un sentiment de calme dans les salles de classe.

C’est certainement très gratifiant pour moi. Chaque fois que je fais une visite, peu importe que ce soit à la résidence pour personnes âgées ou ailleurs. C’est gratifiant , souligne YoAnne Beauséjour Beauchamp.

Réussir le test

Les chiens de Compagnons de thérapie passent tous par une évaluation pour voir comment ils se comportent dans différentes situations. Par exemple, certains chiens n’aiment pas beaucoup d’attention, et si un chien est agressif avec d’autres chiens, il ne peut pas passer l’évaluation pour des préoccupations de sécurité, assure Sue Williamson.

Ouvrir en mode plein écran Le groupe Compagnons de thérapie de Moncton est à la recherche de chiens et de bénévoles. Photo : Gracieuseté : Compagnons de thérapie

Elle ajoute que beaucoup de chiens du groupe sont de grande taille ou de taille moyenne, comme les bouviers bernois, les chiens de Terre-Neuve et les goldendoodles, parce que souvent ces races sont plus calmes et les enfants les aiment vraiment.

Les chiens qui visitent les enfants de moins de 12 ans doivent passer par une deuxième évaluation pour s’assurer qu’ils peuvent gérer les jeunes enfants.

Vous ne voulez pas d’un enfant qui danse autour, et tout d’un coup le chien devient excité et commence à sauter, à réagir, à travailler sur l’énergie de l’enfant , rapporte-t-elle.

De plus, les enfants aiment étreindre les chiens, et ce ne sont pas tous les chiens qui tolèrent ces caresses.

Visites pour tous les âges et étapes

Environ une fois par mois, Compagnons de thérapie rend visite aux personnes participant au programme de jour pour adultes du YMCA de Dieppe. Sue Williamson a mentionné que les participants se souviennent parfois des noms des propriétaires de chiens et qu’ ils se souviennent toujours des noms des chiens .

Et bien qu’elle ait vu beaucoup de sourires au fil des ans, elle a également été témoin du réconfort que les chiens peuvent apporter.

Ouvrir en mode plein écran Les chiens de Compagnons de thérapie passent des évaluations comportementales. Photo : CBC/Jonna Brewer

Le groupe a parfois reçu des demandes de visite de chien de thérapie après des incidents tragiques.

Et l’année dernière, le groupe a reçu une demande spéciale d’un homme en soins palliatifs qui voulait voir un caniche, raconte Mme Williamson.

Heureusement, nous avions un caniche et la personne a pu aller avec son maître et réaliser le dernier souhait du monsieur.

Bénévoles requis

Avant la pandémie, le groupe comptait environ 40 bénévoles et chiens, a déclaré Sue Williamson. Mais maintenant, le groupe en compte un peu plus de 20.

Nous avons perdu beaucoup de nos bénévoles, parce que les gens ne se sentaient pas à l’aise d’aller en public. Beaucoup de chiens sont décédés ou, à cause de la COVID, n’aiment plus sortir et se mêler aux autres , soulève-t-elle.

Compagnons de thérapie effectue environ deux évaluations par an. Sue Williamson espère que la prochaine évaluation prévue en octobre verra cinq propriétaires bénévoles et leurs chiens rejoindre l’équipe.