Un tournoi de golf à Calgary vise à rendre les sports adaptés plus accessibles

Un handicap ne devrait pas être un obstacle à la pratique d'un sport. Voilà le message communiqué lors d'un tournoi de golf adapté aux différentes capacités physiques qui s'est déroulé dimanche au club de golf Heritage Point dans le sud de la ville de Calgary.

L'événement caritatif, qui marque le lancement officiel de la fondation Straz Strong, a débuté en après-midi avec un tournoi de golf qui a attiré près de 200 participants. Le tournoi s’est poursuivi en soirée avec un souper durant lequel une vente aux enchères silencieuse a eu lieu.

Straz Strong est le fruit du travail et de la passion du Calgarien Ryan Straschnitzki, l'un des joueurs de l'équipe de hockey des Broncos de Humboldt blessés dans l'accident d'autocar qui a fait 16 morts et 13 blessés graves en 2018.

En grandissant, le sport m'a beaucoup appris, tant sur la glace qu'en dehors, à m'entendre avec les autres, à savoir bien me comporter et à faire preuve de maturité , explique-t-il. Après mon accident, j'ai immédiatement réalisé que je devais me remettre au sport.

Près de 200 personnes se sont inscrites pour participer au tournoi de golf qui s'est tenu au club de golf Heritage Point à Calgary dimanche. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Le para-athlète de 24 ans explique que l’objectif de la journée était d'amasser des fonds pour l'achat d'équipements sportifs adaptés et de soutenir des organismes de bienfaisance qui offrent un accès aux technologies adaptées et à la réadaptation pour les personnes qui ont un handicap.

Tanelle Bolt, présente à l'événement, explique que c'est justement le manque d'équipement récréatif adapté aux gens à mobilité réduite qui l'a poussée à créer la Recreation Adapted Society (RAD).

Zak Madell (à gauche), para-athlète, Tanelle Bolt (au centre), fondatrice de la société Recreation Adapted Society (RAD), et Arielle McKenzie (à droite), bénévole, se disent ravis de constater le succès du tournoi de golf organisé dans le cadre d'une campagne de collecte de fonds. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Alléger le fardeau financier

Qu'il s'agisse d'un fauteuil roulant de plage, d'un fauteuil de rugby, d'une luge de hockey ou d'un paragolfeur, la RAD propose tous ces équipements à la location, à l'essai et à l'achat.

Il ne faut pas être une personne handicapée typique munie d'un fauteuil roulant pour avoir recours à un dispositif d'aide à la mobilité , explique Tanelle Bolt. Nous avons tous besoin de sortir, de jouer, de participer et de faire le plein des endorphines que nous procurent les sports de loisir.

Zak Madell, membre de l'équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant, souligne que la collecte de fonds vise également à alléger le fardeau financier auquel sont confrontés les para-athlètes. L'équipement peut être très coûteux et nous ne voulons pas que cela soit un obstacle.

Ryan Straschnitzki (à gauche) et Chris Cederstrand (à droite) sont tous deux des para-athlètes multidisciplinaires qui pratiquent notamment le golf. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Selon l’athlète multidisciplinaire Chris Cederstrand, la meilleure façon de collecter des fonds passe par la sensibilisation. Plus nous pourrons attirer l'attention sur le sport adapté de manière générale, plus nous contribuerons à le faire connaître , affirme-t-il. Ainsi, les gens pourront voir à quel point ces sports sont extraordinaires et combien ces athlètes sont incroyables.

Le but de l'événement était également de souligner que le sport peut et doit être accessible à tout le monde.

Ryan Straschnitzki encourage les gens à surmonter leurs angoisses et à continuer à essayer de nouveaux sports. Photo : Fournie par Dave Paddock

Ryan Straschnitzki pense que pour le sport comme pour toute autre activité, le plus difficile dans la vie est de faire le premier pas et de sortir de sa zone de confort. C'est pourquoi il encourage tout le monde à essayer un sport au moins une fois.