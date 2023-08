Fin du Championnat national de pickleball à Regina

La ville de Regina a accueilli le Championnat national de pickleball du 23 au 27 août : la compétition a réuni de nombreux adeptes de ce sport de raquette, qui continue de gagner en popularité partout au pays.

Des joueurs de tous âges se sont affrontés durant cinq jours sur des terrains de pickleball au REAL District.

Allan Carpentier, qui est membre de Pickleball Regina et vice-président du comité d'organisation du Championnat national, s’est dit heureux de la tenue de l’événement.

Jusqu'à maintenant, c'est fantastique. Tous les joueurs n'ont que de belles choses à dire , soutient Allan Carpentier.

Allan Carpentier s'est dit heureux de la tenue de l'événement. Photo : Radio-Canada / Noémie Rondeau

Le tournoi a attiré plus de 600 joueurs du Canada. Allan Carpentier estime qu'environ 250 d'entre eux venaient de la Saskatchewan.

Une participation provinciale qui reflète l'engouement grandissant du sport en Saskatchewan et à Regina.

Pickleball Regina comptait quelque 30 membres à ses débuts en 2017. Aujourd’hui, ce serait plus de 1000, explique Allan Carpentier.

C’est populaire, populaire, populaire.

Un sport pour tous les âges

Allan Carpentier observe qu’il y a quelques années, le pickleball attirait beaucoup de personnes plus âgées.

C’est le cas de Maggie Murch, une joueuse de Vancouver, qui a compétitionné dans la catégorie senior cette semaine.

Maggie Murch a voyagé de Vancouver pour participer au Championnat national de pickleball à Regina. Photo : Radio-Canada / Noémie Rondeau

Elle s’adonne au sport depuis environ trois ans. Elle explique qu’elle apprécie tant son aspect social que compétitif.

Lorsque nous sommes plus âgés, nous n'avons pas beaucoup d'occasions de sortir et de jouer. […] C'est aussi la possibilité de se mesurer aux autres , soutient Maggie Murch.

Mais le sport ferait de plus en plus d'adeptes chez les jeunes, observe Allan Carpentier.

Des propos qui trouvent écho chez le Réginois Daniel Fletcher, bénévole au Championnat et amateur de pickleball.

Ça se joue un peu partout, contrairement à d’autres sports où on a besoin de plus d'espace. On met quelques lignes, parfois dessinées avec une craie, on s’amuse et on part , affirme le bénévole.

Selon les données d’un sondage commandé par Pickleball Canada et réalisé en 2022, environ un million de Canadiens disaient jouer au pickleball au moins une fois par mois. L’organisation estimait en 2022 que le nombre de joueurs au pays avait triplé en deux ans.