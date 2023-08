Les vers sauteurs asiatiques n’ont pas encore envahi l’Î.-P.-É.

Les jardiniers de l’Île-du-Prince-Édouard ne veulent pas voir les vers sauteurs asiatiques dans leur cour. Bien qu’on ait signalé la présence du ver envahissant dans d’autres régions des Maritimes, on n’a signalé aucune apparition sur l’île.

Jusqu’ici, tout va bien.

Ces vers ressemblent beaucoup à des vers de terre, mais sont généralement gris ou brun avec une bande blanche étroite autour d’eux, au lieu d’une bande rose.

Ils sautent si vous faites un bruit soudain, comme des applaudissements, et ils vont se battre et essayer de sauter de votre main si vous les prenez.

Le sol stérile

Le ver sauteur préoccupe le Conseil sur les espèces envahissantes de l’Île-du-Prince-Édouard. Il demande à toute personne qui voit le ver dans son jardin ou sa plante en pot de communiquer avec lui sur les médias sociaux ou à PEIinvasive@gmail.com

Ouvrir en mode plein écran Les vers sauteurs asiatiques peuvent laisser le sol stérile, a déclaré la technicienne Kassidy Matheson, du Conseil sur les espèces envahissantes de l’Île-du-Prince-Édouard. Photo : Gracieuseté

Les vers sauteurs asiatiques peuvent laisser le sol stérile, a déclaré la technicienne Kassidy Matheson.

Ces vers creusent des terriers, ils consomment de la matière organique et le sol qu’ils laissent derrière eux se transforme comme une matière granulaire, un peu comme du marc de café. Et cela enlève tous les nutriments du sol.

Kassidy Matheson encourage les Prince-Édouardiens à surveiller les plantes qu’ils ramènent à la maison.

Test à domicile

Il existe également des tests à domicile qui peuvent aider à détecter les vers qui sautent.

Une méthode consiste à mélanger environ quatre litres d’eau avec un tiers de tasse de graines de moutarde jaune moulues et à verser le mélange lentement dans le sol. Cela amènera les vers à la surface.

Le Conseil sur les espèces envahissantes de l’Île-du-Prince-Édouard aidera à les éradiquer avant qu’elles ne se propagent davantage et ne nuisent à l’environnement, tout comme le scarabée japonais, une autre espèce non indigène qui continue d’endommager les arbres et les arbustes de l’Île-du-Prince-Édouard.