Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi : un déménagement qui pourrait être délicat

Après des années de démarches, les usagers et les employés de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi déménageront dans un milieu mieux adapté à leurs besoins. Mercredi, ils emménageront dans l’ancien couvent des Servantes du Très-Saint-Sacrement. Une opération qui risque d'être délicate.

Katarina Toutant-Larose a trouvé refuge à la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi il y a deux semaines. Mercredi, elle fera le saut vers l’ancien couvent des Servantes du Très-Saint-Sacrement. Mais ce nouveau lieu viendra aussi avec de nouvelles règles.

En bas, c’est pas mal le free for all. Les intervenants ont perdu le contrôle. On va dire ça de même. Le monde se permet de faire ce qu’ils veulent. Dû au déménagement, ça va être encore pire vu qu’il n’y a pas d’adaptation aux règlements. Les premières semaines, il va y avoir beaucoup de bagarres, si on peut utiliser le terme , a estimé Katarina Toutant-Larose, une usagère de la Maison d’accueil.

La direction et les intervenants sociaux savent aussi que cette transition sera délicate.

Katarina Toutant-Larose, une usagère de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi.

Changement de règlements

On le sait qu’on va être testés au début vu les règles. Il va y en avoir plus. Ça, on l’a dit , a indiqué Marc-Olivier Dallaire, un intervenant social pour la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi.

Mais la direction juge qu'un nouveau code de vie est nécessaire pour permettre à sa clientèle de sortir de l'itinérance.

C’est difficile de faire un suivi, un accompagnement, parce qu’il y a beaucoup de désorganisation. Le milieu n’est pas très encadré, pas très sécuritaire. Donc ici, on arrive avec des contrôles d’accès, règlements à respecter dans les chambres pour les utilisateurs. On a bon espoir que ça va aller beaucoup mieux comme ça , a fait valoir le directeur général de l’établissement, Yanick Harvey.

Moins d'une dizaine de personnes préfèrent ne pas déménager, estimant les règles contraignantes.

Ça reste libre à eux par la suite ce qu'ils veulent faire. Mais c'est sûr que nous, on ne pourra pas les accueillir s'il n'y a pas de changements dans les comportements.

Yanick Harvey, directeur général, Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi.

Contribution des anciens

D'anciens usagers seront aussi mis à contribution dans les nouveaux lieux.

Le but, c’est de leur donner la tape dans le dos et de leur dire tu vois, tu es capable de revenir à faire des tâches, soutenir, aider , a ajouté Yanick Harvey.

Une opportunité qu'Alain Henry veut saisir.

Parce que j’aime parler aux gens, les aider et essayer que ça aille mieux , a commenté l'ancien usager.

Katarina Toutant-Larose est aussi d'avis qu'au final, ce nouveau départ sera bénéfique pour tous.

D'après un reportage de Mélissa Paradis et avec les informations d'Andréanne Larouche.