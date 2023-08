En C.-B., une communauté se rassemble autour de 13 pompiers qui ont perdu leurs maisons

Plus de 38 000 $ ont été amassés pour 13 pompiers volontaires qui ont perdu leurs maisons alors qu'ils protégeaient leur communauté des feux de forêt, en Colombie-Britannique.

Le chef des pompiers Paul Zydowicz supervise une équipe de 24 bénévoles au service d'incendie Wilson's Landing, au nord de West Kelowna. Il fait partie de ceux qui ont perdu leurs maisons en luttant contre le feu McDougall Creek.

Je n'ai pas de mots pour décrire la fierté que je ressens de faire partie de cette équipe [...] Dès la première étincelle, vous vous êtes mobilisés et avez combattu ce feu pendant que vos propres maisons brûlaient derrière vous.

Le feu McDougall Creek a rapidement grandi la semaine dernière, détruisant des structures et forçant plus de 10 000 personnes à évacuer leurs logements. Un ami du chef des pompiers, Arne Perin, a lancé une collecte de fonds en ligne pour aider les 13 pompiers et espère récolter 130 000 $ qui seront répartis également entre eux.

Arne Perin espère que cet argent apportera un certain soulagement aux pompiers et à leurs familles alors qu'ils traversent le processus de demande d'assurance et de reconstruction.

Jennifer Henson, de l'Armée du Salut de Westbank, a été choquée et impressionnée d'apprendre que des volontaires combattaient toujours le feu malgré les pertes qu'ils ont subies.

C'était un peu comme regarder un film, un peu surréaliste [...] Ils disaient "vous savez, vous continuez juste à avancer". Et puis ils retournaient à leur mission et sauvaient la maison d'une autre personne ce jour-là.

Avec les informations de Michelle Gomez et Yasmine Ghania