De fortes précipitations forcent l’évacuation de visiteurs d’un parc national du Nunavut

En raison de fortes précipitations et du ruissellement de glaciers, la division de Parcs Canada au Nunavut a interdit aux visiteurs l’accès à la majeure partie du col Akshayuk, dans le parc national Auyuittuq, près de la communauté de Pangnirtung. La fermeture de cette vallée a forcé l’évacuation de randonneurs par hélicoptère.

Depuis le 21 août, les visiteurs ne sont plus autorisés à traverser la portion de la vallée du col Akshayuk entre le lac Crater et le fjord North Pangnirtung. Les bénéficiaires inuit du Nunavut en sont toutefois exemptés.

Ouvrir en mode plein écran Le tracé en rouge représente le secteur fermé par Parcs Canada. Il correspond à un corridor naturel d'une centaine de kilomètres qui sillonne des montagnes et des rivières. Photo : Radio-Canada

Au cours des dernières semaines, il y a eu de nombreuses précipitations dans le sud de l’île de Baffin ainsi que dans le secteur de Pangnirtung et du col [Akshayuk] , explique la responsable de la conservation des ressources de l’Unité de gestion de Parcs Canada au Nunavut, Caryn Smith. Ces précipitations ont considérablement augmenté le niveau de l’eau, rendant les traversées des rivières dangereuses et infranchissables.

Selon Caryn Smith, les risques d’éboulements, d’inondations et de glissements de terrain étaient devenus trop élevés et présentaient un danger pour les randonneurs.

Elle explique que dès jeudi tous les visiteurs avaient pu quitter le parc national ou sortir du secteur fermé pour attendre d’être évacué par hélicoptère. Ils se portent tous bien et ils sont en sécurité maintenant.

Ouvrir en mode plein écran Dimanche, deux randonneurs allemands ont terminé une randonnée à travers le parc national Auyuittuq. Ils ont été évacués par hélicoptère vers une zone jugée sécuritaire par Parcs Canada, puis ils sont rentrés à Pangnirtung en bateau par l'intermédiaire d'un guide local. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Caryn Smith affirme que cela faisait plusieurs années que Parcs Canada n'avait pas été contraint de fermer une partie du col Akshayuk en raison des conséquences des conditions météorologiques. Cela était arrivé en 2008 et en 2011.

Avec les changements du climat et la multiplication des événements climatiques extrêmes à travers le pays [...] nous devrons mettre des choses en place pour nous assurer que les visiteurs sont en sécurité si ce type de circonstance devient fréquent.

Situé dans l’est de l’île de Baffin, le parc national Auyuittuq attire chaque année plusieurs centaines de visiteurs friands de plein air. Ces derniers s’y rendent principalement pour traverser la vallée du col Akshayuk, une randonnée d’une centaine de kilomètres entre les communautés de Pangnirtung et de Qikiqtarjuaq.

Le parc abrite notamment les monts Thor et Asgard, des sommets culminant respectivement à plus de 1600 et 2000 mètres. Cette année, près de 200 personnes ont visité le parc national, selon un employé du bureau de Parcs Canada à Pangnirtung.

Ouvrir en mode plein écran Selon Parcs Canada, la vallée du col Akshayuk est la destination la plus populaire du parc national Auyuittuq. Elle est surtout prisée pour ses randonnées pédestres et le ski. Sa traversée à la marche prend, en moyenne, de 8 à 12 jours. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Des randonneurs écourtent leur périple

Rencontré à Pangnirtung, Brys Stafford avait fait le voyage depuis Whitehorse pour entreprendre la traversée du parc national avec quatre amis. Les randonneurs ont pris connaissance de l’avis de fermeture après que leurs contacts d’urgence ont communiqué avec eux via leurs appareils GPS portables.

Ouvrir en mode plein écran Le 20 août, Brys Stafford s'est lancé dans la traversée du col Akshayuk en compagnie de quatre amis qui résident à Iqaluit. Photo : Photo fournie par Kim Paradis

Lors de leur troisième journée de randonnée, mardi, un hélicoptère est venu les rejoindre directement pour leur donner des détails. Je pensais qu’ils allaient nous évacuer directement à Pangnirtung, mais ils nous ont donné plusieurs options , relate-t-il. L’une d’entre elles était de nous déplacer vers un secteur plus sécuritaire du parc et c’est ce que nous avons décidé de faire. Nous avons ainsi pu passer quelques autres jours dans le parc.

Même si nous n’avons pas mené à bien notre randonnée de deux semaines, nous avons tout de même pu passer une semaine dans le parc et voir de beaux paysages.

Ouvrir en mode plein écran Brys Stafford espère un jour retourner au Nunavut pour terminer la traversée de la vallée du col Akshayuk, cette fois dans sa totalité. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Pendant que des visiteurs quittaient le parc, dimanche, d’autres se préparaient à s’y aventurer. C’est notamment le cas de Mo Wang et Flora Roussell, deux touristes de Montréal qui chérissaient depuis un an et demi le rêve d’atteindre le cercle polaire arctique.

Accompagnées d’une guide, les jeunes femmes se rendront jusqu’au lac Crater qui correspond à la limite actuelle autorisée par Parcs Canada. Environ les deux tiers de notre randonnée vont pouvoir être encore faisables , explique Flora Roussell.

Les touristes étaient soulagées de pouvoir maintenir leur voyage, bien que légèrement déçues qu’il ne leur soit pas actuellement possible d’aller au-delà du lac Crater. En même temps, on comprend que c’est la nature , indique Mo Wang. On ne peut pas tout contrôler donc il faut s’adapter à la situation.

L’interdiction est en vigueur jusqu’à nouvel ordre, selon Parcs Canada. Les visiteurs qui enfreignent le règlement s’exposent à une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $.

Ouvrir en mode plein écran Pour Flora Roussell (à gauche) et Mo Wang (à droite), qui habitent à Montréal, ce périple dans le parc national Auyuittuq est l'aboutissement d'un an et demi de préparation et d'économies. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Avec des informations d’Alysia Toonoo