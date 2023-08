Les choix sont faits pour l’Océanic de Rimouski, qui a présenté dimanche une équipe riche en jeunes talents. Des 24 joueurs qui composent l’alignement, 16 ont 18 ans ou moins.

Le directeur général de l’équipe, Danny Dupont, compte sur un noyau formé de jeunes de 18 ans et il espère que la plupart seront de la formation l’an prochain.

Il précise : Cent pour cent de ce club-là va livrer non seulement cette année, mais l'année prochaine. On a vraiment une belle confiance dans notre groupe.

Le vestiaire de l’Océanic accueille ainsi 14 attaquants, 8 défenseurs et 2 gardiens de but.

Alors qu’une vingtaine de joueurs étaient admissibles à un retour à Rimouski, c’est un total de 11 nouveaux visages qui se joignent à la formation.

Une équipe régionale

Les hockeyeurs du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie se taillent une bonne place au sein de l’équipe de toute une région , comme le souligne son slogan, puisque cinq joueurs portent les couleurs de l’Océanic : les Rimouskois Mathys Dubé, Anthony Paré et Cédric Massé, Charle Truchon de Matane, ainsi que Mikaël Denis, originaire de Petit Cap à Gaspé.

C'est sûr que les joueurs du Bas-Saint-Laurent, on les aime tous. On ne se fera pas de cachette : on va toujours privilégier ces joueurs-là. Sauf qu'il faut pouvoir les ramasser dans une transaction qui en vaut la peine pour l'organisation.

En plus de ces cinq patineurs, deux Rimouskois ont été cédés aux Pionniers du Cégep de Rimouski de la ligue collégiale du Québec, 2e division. Le défenseur Alexis Chénard et l'attaquant Émile Fournier, tous deux âgés de 17 ans, auront l'occasion de s'entraîner à l'occasion avec l'Océanic et ils seront à un coup de fil d'un rappel en cas d'urgence, assure Danny Dupont.

Transactions de dernière minute

Le club a procédé à deux transactions dans les 24 dernières heures, alors que la période des échanges s’est terminée dimanche à midi. Le défenseur Olivier Théberge de l’Armada de Blainville-Boisbriand et Olivier Brideau des Seadogs de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick ont pris la route pour Rimouski.

On n'était pas à la recherche d'un mégamorceau présentement. Il fallait juste peaufiner un peu notre alignement.

Le banc des joueurs restera inchangé pour la première moitié de la saison, alors que les transactions ne reprendront qu’à compter de la période des Fêtes.

Notre équipe est prête présentement. Si on a des ajouts à faire à Noël, on va les faire , précise-t-il, en ajoutant du même souffle être confiant que son alignement est plus fort que la moyenne de la ligue.

L’Océanic affrontera les Voltigeurs de Drummondville le 8 septembre prochain pour une partie présaison. La saison régulière débute quant à elle le 22 septembre, alors que le Drakkar reçoit les Tigres de Victoriaville.

