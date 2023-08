La pénurie de main-d’œuvre se fait ressentir chez les producteurs maraîchers

Malgré les aléas de la météo cet été, les récoltes se déroulent généralement bien chez les producteurs de fruits et légumes de la région. Toutefois, les problèmes de main-d'œuvre viennent chambouler certains plans de quelques maraîchers.

Même si la Grande fête des récoltes de Saint-Gédéon a attiré un nombre record de kiosques avec un nombre de 35, l’organisation a constaté que certains producteurs maraîchers ont dû passer leur tour cette année en raison d’un manque de travailleurs.

Il y a beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, alors il y en a beaucoup cette année qui nous ont dit : "on aurait vraiment aimé être à la Grande fête des récoltes, mais on n’a personne pour tenir le kiosque une fin de semaine". Dans ce temps-là, ils ne s'inscrivent pas. On comprend aussi que les maraîchers, la saison estivale, c'est leurs grosses ventes. Donc ils ne peuvent pas nécessairement fermer leur point de vente pour venir ici , a expliqué Stéphanie McNicoll, présidente de la Grande fête des récoltes de Saint-Gédéon.

Cela fait deux ans que l'organisation doit jongler avec des producteurs qui ne peuvent pas participer, mais le nombre est plus important cette fois-ci.

Plusieurs exposants étaient présents pour vendre leurs fruits et légumes.

De bonnes récoltes à venir

Pour l'entreprise maraîchère Potager Grandmont, les récoltes vont bon train, même si le mois d'août a amené de 120 à 150 millimètres de pluie sur la région, selon Environnement Canada. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une saison record, la plupart des cultures ont réussi à bien pousser dans les champs.

Ça va quand même bien, on se trouve chanceux par rapport à d'autres endroits comme la Montérégie où il y a eu beaucoup de pluie. C'est quand même une belle saison. Ce qui a été difficile, c'est les fèves, les fraises, il y avait beaucoup de pourriture à cause de l'humidité. Pour ce qui est des poireaux, des choux, ça va vraiment bien. Sinon, c'est une saison qui a été plus propice aux maladies , a indiqué Mylène Boily, propriétaire de Potager Grandmont.

Même son de cloche aux Jardins chez Bettez d'Hébertville, qui se spécialise dans la production d'ail. Cette année, une tonne de gousses a été semée.

Cette année ça va, c'est sûr que ça a été un peu plus difficile à cause de la pluie, les champs étaient gorgées d'eau, mais ça été quand même bien, on a dû désherber plusieurs fois, mais ça quand même bien été au final , a fait valoir Annie-Pier Gagnon, copropriétaire des Jardins chez Bettez.

Annie-Pier Gagnon, copropriétaire des Jardins chez Bettez.

Engouement pour les produits locaux

L'engouement pour les produits locaux est toujours fort chez les Jeannois. C'est ce que remarque la coopérative de solidarité Nord-Bio, qui revend les surplus des producteurs de la région. Les produits transformés en région gagnent aussi en popularité.

Les gens sont au courant qu'on a de beaux légumes bio locaux, mais ce qu'il ne savent pas, c'est tous les beaux produits transformés comme des huiles, de la farine, du gruau, du chanvre, c'est ce qui fait fureur cette année , a mentionné Léa Laprise, vendeuse chez la coopérative de solidarité Nord-Bio.

D’après un reportage de Béatrice Rooney