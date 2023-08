Le 2e festival YQM Country Fest de Dieppe s’est avéré un autre immense succès

Malgré les aléas de la météo, le 2e festival YQM Country Fest s’est avéré un autre immense succès en fin de semaine à Dieppe.

Des milliers d’amateurs de country ont bravé la pluie pour voir en concert certains des plus grands noms du genre sur la scène de Dieppe.

Environ 20 000 festivaliers par jour se sont présentés au festival, selon les premières estimations des organisateurs.

La scène du YQM Country Fest de Dieppe a été démontée dimanche.

Plus de 200 bénévoles et 200 employés, comprenant la sécurité, la logistique et les équipes médicales, ont joint leurs forces pour assurer la bonne tenue des spectacles d'artistes les plus aimés de la scène country.

Jeudi, Morgan Wallen a lancé le bal, suivi de la légende Keith Urban vendredi et de Thomas Rhett samedi. De plus, le festival a fait une place de choix à trois artistes francophones durant le week-end.

Encore un succès

Fatigué mais heureux, le promoteur Samuel Bourgeois n’avait que de bons mots à dire sur le festival, même si la météo changeante a fait des siennes.

Samuel Bourgeois, le promoteur du festival YQM Country Fest.

C’est encore un succès , a-t-il confié.

De notre côté, nous sommes vraiment fiers. Ç’a été une très belle fin de semaine pour les amateurs de country. Les artistes ont été éblouis par nos fans et certains ont demandé de revenir aussitôt que l’an prochain.

De son avis, les amateurs ont eu droit à des performances exceptionnelles des trois vedettes de la programmation.

Morgan Wallen est l’un des plus gros noms de la musique, pas seulement du country. Keith Urban est une légende et Thomas Rhett a donné une performance extraordinaire samedi , de dire Samuel Bourgeois.

Le 2e YQM Country Fest a démontré que le site des concerts près du centre-ville de Dieppe est un endroit prisé des amateurs de musique, poursuit-il. Malgré quelques petits pépins normaux dans ce genre d’événement, il est déjà assuré que le festival reviendra l’an prochain.

On a déjà hâte de revenir en 2024. On a 12 mois pour planifier de A à Z et améliorer l’expérience des amateurs. On espère dévoiler la prochaine programmation avant Noël , annonce le promoteur.

