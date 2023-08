Quinze nouveaux visages chez les Remparts pour la nouvelle saison

Le camp d'entraînement des Remparts de Québec tire à sa fin et le directeur-gérant de l’équipe, Simon Gagné, a complété son alignement final de 24 joueurs en prévision de la nouvelle saison.

Les Remparts, champions de la Coupe Memorial, amorcent un nouveau départ alors que leur alignement sera composé de 15 nouveaux joueurs.

C’est donc un total de 15 nouveaux visages qui viennent s’ajouter au groupe de vétérans, soit le gardien de but Louis-Antoine Denault (17 ans), les joueurs d’avant Pier-Étienne Cloutier (18 ans), Dalan Grubissa (18 ans), Nathan Plouffe (17 ans), Charles-Olivier Villeneuve (19 ans), Antoine Dorion (18 ans), Carl-Anthony Massé (19 ans), Justin Duval (17 ans), Xavier Lebel (16 ans) et Nathan Plamondon-Michaud (18 ans), de même que les défenseurs Bruno Jalasti (17 ans), Simon Maltais (20 ans), Antoine Michaud (19 ans), Jack Moffat (18 ans) et Leyton Stewart (18 ans) , présente l’équipe dans un communiqué de presse.

L'alignement final des Remparts est formé de deux gardiens de but, 14 joueurs d’avant et huit défenseurs.

Ce sera également la première saison de l'entraîneur-chef de l’équipe, Éric Veilleux, qui a été choisi un peu plus tôt cet été pour succéder à Patrick Roy.

Avant d’entamer la saison régulière, les Remparts ont encore trois matchs préparatoires où ils affronteront les Cataractes de Shawinigan, le Phoenix de Sherbrooke et les Saguenéens de Chicoutimi. Ces trois matchs se dérouleront à l’extérieur de Québec.

Cette présaison n’est pas facile pour les Remparts qui encaissent quatre défaites contre une victoire.

Ouvrir en mode plein écran Éric Veilleux quand il était entraîneur adjoint de Benoît Groulx pour le Crunch de Syracuse. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Les partisans pourront voir la nouvelle équipe à l'œuvre, à domicile, lors de la saison régulière 2023-2024 qui débutera le 23 septembre.

Les Remparts croiseront alors le fer avec le Drakkar de Baie-Comeau au Centre Vidéotron.