Le Drakkar de Baie-Comeau dévoile son alignement

« Un bon mix de vétérans et de recrues » : c’est ainsi que le directeur général et entraîneur du Drakkar de Baie-Comeau, Jean-François Grégoire, résume son alignement partant pour la saison 2023-2024, présenté dimanche.

Des 25 joueurs qui composent l’équipe, 16 retrouvent le rouge et le jaune qu’ils portaient l’an dernier, alors que neuf nouvelles figures joignent le club.

Les patins viennent dans toutes les pointures cette année : un nombre équilibré de jeunes et de moins jeunes trouvent une place dans le vestiaire du Drakkar.

La formation est composée de 10 joueurs âgés de 16 et 17 ans, alors que les 15 autres ont entre 18 et 20 ans. Je pense qu'on va être capable d'être compétitif , croit Jean-François Grégoire.

L’entraîneur se réjouit aussi du calibre de ses jeunes talents.

Il va y avoir une compétition à l'interne. On a 14 attaquants, donc quand on va mettre un réserviste dans l'alignement, on sait qu'il a le niveau. Alors c'est aux gars de se faire une place dans la hiérarchie de l'alignement