Samedi, plus de 70 personnes ont participé à une randonnée organisée par un comité demandant l'élargissement d'un projet d'aire protégée dans les Chic-Chocs.

Depuis des années, le comité de protection des Chic-Chocs fait pression sur le gouvernement pour étendre la superficie d'aire protégée au-delà du parc national de la Gaspésie, jusqu'au lac Matane. L'activité de samedi visait à faire connaître au grand public les écosystèmes visés par le projet d'aire protégée promu par le comité.

Ouvrir en mode plein écran Le comité de protection des Chic-Chocs souhaite l'agrandissement d'une aire protégée pour préserver l'habitat de multiples espèces. Photo : Courtoisie Louis Fradette

À l’est du territoire, il y a le caribou de la Gaspésie, le caribou montagnard, il n’y a pas d’autres façons de protéger notre caribou montagnard que de créer une aire protégée parce que l’habitat va être conservé comme avant , estime Louis Fradette, porte-parole du comité de protection des Chic-Chocs.

Ouvrir en mode plein écran Le comité de protection des Chic-Chocs a organisé une randonnée de plusieurs heures au travers de la réserve faunique des Chic-Chocs. Photo : Courtoisie Louis Fradette

Selon M. Fradette, plusieurs espèces d’oiseaux à statut particulier sont également présentes sur le territoire visé, comme la grive de Bicknell, l’Arlequin plongeur, l’aigle royal, le pygargue à tête blanche et le garrot d’Islande, qui niche – de façon exceptionnelle au sud du fleuve Saint-Laurent selon Louis Fradette – dans l’un des lacs des Chic-Chocs.

Ouvrir en mode plein écran La chute du mont de l’Ouest fait partie du territoire visé par un projet d'aire protégée promu par le comité de protection des Chic-Chocs. Photo : Courtoisie Louis Fradette

La mulette perlière, une espèce de mollusque susceptible d’être désignée comme menacée ou vulnérable par le gouvernement québécois, serait également présente en amont du lac Matane, rapporte M. Fradette.

En ayant une aire protégée, l’exploitation forestière qui se fait à 700 mètres et plus [d’altitude], il n’y en aurait plus. Il ne pourrait plus y avoir de claims miniers ou de toute autre forme industrielle dans les Chic-Chocs à cette altitude-là. Une forêt qui est coupée à blanc à 700 mètres et plus cause de l’érosion, le fait que l’habitat de plusieurs espèces est détruit complètement , argumente M. Fradette.

Ouvrir en mode plein écran En gris, l'aire protégée espérée par le Comité de protection des monts Chic-Chocs. Photo : Gracieuseté du Comité de protection des monts Chic-Chocs

On a obtenu en 2020 un territoire protégé administrativement , se réjouit Louis Fradette, en spécifiant que le territoire retenu par Québec compte seulement la moitié de l’aire visée par le comité de protection des monts Chic-Chocs, qui poursuit ses démarches auprès du ministère de l’Environnement.