Des compagnies théâtrales font le point sur la fréquentation de leurs spectacles à Calgary

Un rapport de Statistique Canada révèle que 2022 a été la première année complète de reprise dans les industries des arts du spectacle à la suite des restrictions liées à la COVID-19. Certaines compagnies théâtrales de Calgary ne constatent néanmoins pas un retour du public aux niveaux d'avant la pandémie.

Oliver Armstrong, producteur de One Yellow Rabbit, une compagnie locale d'artistes de théâtre, explique qu'environ 50 % à deux tiers du public sont revenus l'année dernière. Les habitudes de dépenses des gens ont changé pendant la pandémie [...] Nous constatons aussi que le coût de la vie augmente, ce qui a été un autre facteur qui a fait changer d'avis les gens sur la façon de dépenser et sur quoi dépenser.

Le directeur artistique du théâtre Ghost River, Eric Rose, dit que ces chiffres sont également similaires pour son théâtre. Malgré deux œuvres majeures cette saison, la moitié du public habituel seulement est attendu.

D'autres compagnies d'arts du spectacle voient quant à elles des indicateurs de réussite. Le président et directeur d'Arts Commons, Alex Sarian, dit que la saison estivale 2022 a été la plus occupée des 40 ans d'histoire de la compagnie.

De son côté, le directeur artistique du théâtre Vertigo, Jack Grinhaus, dit que même si le public n’est pas entièrement revenu, les ventes d'abonnements pour la saison sont parmi les plus élevées en 10 ans avec près de 900 nouveaux abonnés. Jack Grinhaus constate par ailleurs que le public est devenu plus sélectif dans les dépenses.

Ils sont plus exigeants quant aux raisons de leurs sorties. Quelqu'un m'a dit récemment "avant, c'était un dîner et une pièce de théâtre, et maintenant c’est un dîner ou une pièce de théâtre".

Une diminution des financements

Une recherche menée par Stone Olafson, un cabinet de conseil à Calgary, a montré que des Albertains consacrent une grande partie de leurs revenus aux dépenses de subsistance de base.

Alex Sarian souligne néanmoins que le récent succès des concerts à grande échelle et d'autres spectacles montre une forte demande du public en matière de divertissement. Regardez des événements comme le Stampede qui a eu sa deuxième affluence la plus importante en 100 ans ou Taylor Swift qui annonce ses concerts à Toronto dans un an et demi et ils affichent déjà complet.

La question des financements joue également un rôle dans cette équation. One Yellow Rabbit et le théâtre Ghost River expliquent que les réductions du financement de la Fondation des Arts de l’Alberta ces dernières années n’aident pas une scène artistique en difficulté.

La fondation fournit du financement aux artistes et aux organismes artistiques de la province. Depuis 2009, le budget provincial a réduit le financement de la fondation de 27 %, soit près de 10 millions de dollars.

Eric Rose juge que le financement gouvernemental est essentiel à la survie des organismes artistiques en difficulté, surtout vu le coût de la vie élevé. Payer les artistes équitablement et leur offrir des avantages sociaux est pour lui très important et il juge qu’un financement accru contribuerait à y parvenir. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une base de financement plus large afin de pouvoir réellement aider le public à revenir.

