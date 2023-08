Je m’en Racine : des festivités à la Place du Citoyen pour redynamiser le centre-ville

De midi jusqu’à 16 heures dimanche, une vingtaine d'organismes et de commerçants de Chicoutimi ont pu faire connaître ou redécouvrir leurs services et leurs produits dans le cadre de l'événement Je m'en Racine, qui se déroulait à la Place du Citoyen.

Plusieurs spectacles musicaux ont notamment eu lieu, dont les prestations de Tarcello, le Quintette de l’Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et Rémi Côté.

Des jeux gonflables, des amuseurs publics, des marionnettes géantes, du bricolage et de l'improvisation théâtrale ont notamment pu divertir les visiteurs lors de cet événement gratuit.

En plus d’offrir des activités familiales, l'Association des centres-villes de Chicoutimi veut aussi dynamiser la rue Racine.

On a ouvert aux commerçants du centre-ville, aux commerçants du secteur nord et aussi du bassin depuis quelques années. Alors on veut rassembler les gens qui ont le goût d'être là, bien sûr. Ça présente un beau portrait de notre secteur, qui souvent on entend parler de ce qui ne va pas au centre-ville. Il y a des choses qui vont très bien au centre-ville aussi , a affirmé Monique Gauvin, coordonnatrice de l'Association des centres-villes de Chicoutimi.

Les exposants étaient aussi nombreux. Des kiosques de Zone Nutrition, de l’Atelier Boutique Gabarit, de Twist Créations, de Palli-Aide, du Club de Photo de Saguenay, du Cercle des fermières de Chicoutimi ou encore du Centre Yoga de Chicoutimi étaient sur place.

Avec les informations de Mélissa Paradis