Des entraves sur le pont Laviolette pendant le Festival western

Le Festival western de Sainte-Tite ne sera pas épargné par les travaux sur le pont Laviolette. L'événement qui attire des foules record en Mauricie devra effectivement composer avec des entraves routières parce que des périodes de travaux intensifs auront lieu lors du festival.

Pendant la deuxième fin de semaine du festival, celle du 15 au 17 septembre, il n’y aura donc qu'une seule voie d’ouverte dans chacune des directions sur le pont.

L'organisation du rendez-vous western a déjà pensé à des moyens pour en informer les festivaliers. La directrice générale du festival, Anne-Marie Lemire, affirme que des routes alternatives seront proposées et même des heures d’arrivées et de départ risquent d’être proposées aux visiteurs pour tenter de minimiser le trafic.

Dans la préparation de son calendrier, le ministère des Transports avait pris en compte la tenue du Festival western et fait en sorte, dans la mesure du possible, de l'épargner au maximum.

On voulait aussi éviter de le faire pendant la première fin de semaine du Festival Western de Saint-Tite, parce qu'on sait [qu’il y a] vraiment beaucoup [de gens] la première fin de semaine. , mentionne Roxanne Pellerin, porte-parole du ministère des Transports du Québec (MTQ).

Le MTQ anticipe la période du dimanche soir, lors du retour à la maison, le moment où il y aura probablement un plus fort achalandage sur le pont.

L’année dernière, le festival avait évité le pire lorsque le pont des Piles avait ouvert dix jours seulement avant la première fin de semaine des festivités. Le pont avait dû fermer pour des travaux d’urgence en février.

Pour le pont Laviolette, l'organisation du festival avait sans succès suggéré au MTQ de décaler le début de la nouvelle phase intensive.

On comprend les impératifs que rencontrent le ministère des Transports au niveau des travaux sur le pont, donc on respecte leur décision, puis on va tout faire pour faciliter la vie de nos festivaliers.