L’itinérance augmente à l’Î.-P.-É. et les municipalités cherchent des solutions

La crise du logement se poursuit à l'Île-du-Prince-Édouard et semble se répercuter sur la population de sans-abris. Les municipalités sont à la recherche de solutions.

Leu nombre de personnes en situation d'itinérance augmente à Charlottetown ainsi qu'à Summerside, deuxième plus grande ville de la province.

Mercredi, des maires de l'Île-du-Prince-Édouard vont se réunir au centre Credit Union Place en compagnie du ministre du Logement pour tenter de trouver des solutions à la crise.

Le nombre de sans-abris augmente à Charlottetown et à Summerside. Photo : CBC/Tony Davis

Le nombre de sans-abris a augmenté, les évictions aussi, les personnes vivant dans des tentes aussi... Ils sont aujourd'hui une soixantaine dans cette situation , assure Ivy Inkpen, du groupe Summerside Homeless Helpers.

C’est la survie.

Parmi eux, des jeunes et des moins jeunes essayant tant bien que mal de survivre sans aide, sans nulle part où aller.

Doug Rogers est un sans-abris de Summerside. Photo : CBC/Tony Davis

Vous voyez des jeunes, vous voyez des personnes âgées et ils sont perdus, ils n’ont pas de direction, pas de sens, pas d’endroits où aller. Nous devons aller quelque part où nous devons les mettre dans une meilleure perspective , remarque Doug Rogers, qui habite dans les rues de Summerside.

Comme Doug Rogers, ils sont aujourd'hui nombreux dans la rue à réclamer plus de ressources, dont un refuge ouvert 24 heures sur 24.

Ouvrez les portes. Il y a plein d'endroits qui sont vides et qui pourraient être rénovés et transformés en refuge.

La situation empire

À la Ville de Summerside, on comprend cette situation qui empire un peu plus chaque jour.

Mais faute de moyens et d'aide de la part de la province, difficile de faire avancer les choses.

JP Desrosiers, de la Ville de Summerside. Photo : CBC/Tony Davis

On veut aider à l'ouverture d'un refuge , clame JP Desrosiers, porte-parole à la Ville.

Du côté du gouvernement provincial, on assure être conscient du problème et on promet de trouver rapidement une solution.

Le problème de l'itinérance perdure aussi à Charlottetown, malgré la construction d'un refuge.

Ces personnes méritent un endroit, elles méritent un logement. C’est un droit humain , prétend Elyshia Whitlock, du groupe d’aide aux sans-abris Charlottetown Homeless Helper.

Il faut se lever et dire qu’assez, c'est assez. Nos vies sont importantes, car au final nous sommes tous des êtres humains , assure Doug Rogers.

D’après un reportage de Julien Lecacheur