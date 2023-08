Un syndicat de l’Université Laval exige le retrait du projet de réforme de l’éducation

Le syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval (SPUL) ajoute sa voix au concert de critiques du projet de loi 23, déposé en mai. Avec ses pairs de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et de l’Université de Montréal (UDeM), le SPUL demande au ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, de retirer son projet de réforme du système d’éducation québécois, au nom de la liberté académique.

La résolution adoptée par le SPUL vise à ce qu’il y ait une organisation plus large dans le domaine de l’éducation, de manière à ce que les projets du ministre et les besoins qu’il voit derrière ce projet là, puissent à tout le moins respecter l’autonomie universitaire et la liberté académique , explique Simon Viviers, professeur à la Faculté des sciences de l'éducation et vice-président du SPUL .

Simon Viviers est professeur titulaire à l'École de counseling et d'orientation à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval.

Pourquoi des craintes dans les universités ?

Le programme du ministère de l’Éducation touche l’enseignement primaire et secondaire, la formation générale des adultes et la formation professionnelle, mais pas le secteur collégial et universitaire.

Là où ça affecte le secteur universitaire, explique M. Viviers, c’est que, évidemment, les gens qui sont formés pour travailler dans les écoles sont formés à l’université. Et donc le projet de loi vient s'ingérer dans les programmes de formation des maîtres et dans la recherche qui se fait en sciences de l’éducation.

Cette ingérence, de l'avis de Simon Viviers, serait provoquée notamment par le fait que le projet de loi abolit ce qu’on appelle le CAPFE (le Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement) pour ramener la maîtrise d'œuvre des programmes à l’Institut national d’excellence en éducation .

L'Institut national d’excellence en éducation (INÉE) deviendra un organisme central responsable de piloter les matières pratiques en enseignement au Québec. Le Conseil supérieur de l'éducation, dans sa forme actuelle, sera aboli pour devenir le Conseil de l'enseignement supérieur , une sorte de branche de l' INÉE . Le projet de loi prévoit d'ailleurs que sa composition soit revue.

D’une certaine manière, ajoute Simon Viviers [le projet de loi] dépossède la possibilité de différents acteurs, dont la communauté professorale universitaire au sens large, de réguler les programmes de formation à l'enseignement.

Contraire à la Loi sur la liberté académique?

Outre les effets directs sur le système d’éducation, la recherche universitaire souffrirait aussi de coupes prévues dans le projet de réforme selon les syndicats de professeurs.

Simon Viviers résume la portion du projet de loi 23 qui porte sur la création de l’Institut national d’excellence en éducation en la ramenant au financement de la recherche. [Le ministre] vient dire : maintenant, des projets de recherche seront financés directement par l’Institut national d’excellence en éducation. Mais éventuellement, les orientations de recherche qui sont actuellement promues risquent d’influencer d’autres financements. On pense par exemple aux financements d’actions concertées, des demandes du Ministère.

Il enlève, grosso modo, tous les leviers démocratiques qu’il y a dans la prise de décision.

Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire Adoptée le 3 juin 2022, elle a pour objet de reconnaître, de promouvoir et de protéger la liberté académique universitaire afin de soutenir la mission des établissements d’enseignement de niveau universitaire, laquelle comprend la production et la transmission de connaissances par des activités de recherche, de création et d’enseignement et par des services à la collectivité . Le droit à la liberté académique universitaire est le droit de toute personne d’exercer librement et sans contrainte doctrinale, idéologique ou morale, telle la censure institutionnelle, une activité par laquelle elle contribue à l’accomplissement de la mission d’un établissement d’enseignement. Source : Ministère du Travail, de l'Emploi et de la sécurité sociale

On ne doit pas se restreindre, pour une réforme de cette ampleur-là, à un petit groupe d’individus. C’est pour ça que les syndicats demandent à ce qu’il puisse y avoir une consultation qui soit élargie en vue de réformer le système d’éducation.

Le cabinet du ministre de l’Éducation n’avait pas encore répondu à notre demande d’obtenir ses commentaires sur l’exigence des syndicats de professeurs, dimanche, au moment de la publication de ce texte.