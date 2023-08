Deux personnes originaires du Nord de l’Ontario se sont retrouvées au milieu des flammes dans la région de Kelowna en Colombie-Britannique, qui a été ravagée par un imposant brasier dans les dernières semaines.

Des centaines de personnes ont été déplacées par l’incendie de McDougall Creek, qui a détruit de nombreuses résidences et des commerces à West Kelowna, dont le Lake Okanagan Resort. Le feu s'est même propagé de l'autre côté du lac pour atteindre les rives de Kelowna.

Nous nous sentions comme si nous étions dans un film apocalyptique , raconte Andrew Bryan, un enseignant qui a grandi à Thunder Bay.

Ouvrir en mode plein écran Andrew Bryan décrit avoir vu d'immenses flammes se diriger vers les domiciles de ses amis dans les dernières semaines. Photo : Avec l'autorisation d'Andrew Bryan

Mia Serratore, une athlète native de Thunder Bay résidant à Kelowna, décrit elle aussi une scène ressemblant à l’apocalypse .

Publicité

En date de mercredi, on estimait à plus de 180 les édifices emportés par les flammes.

C’était épeurant

M. Bryan et sa famille se sont enfermés dans leur maison pendant trois jours. En raison de l’importante quantité de fumée à l’extérieur, ils ont dû se confectionner des purificateurs d’air à l’aide de filtres de chaudière et de ventilateurs.

Nous sommes soudainement passés d’un sentiment de sécurité à se dire que nous pourrions être les prochains, explique-t-il. C’était épeurant, c’était totalement fou.

Le père de famille a accueilli chez lui plusieurs personnes fuyant l’incendie, dont une famille et une dame des Philippines et son fils de cinq ans.

C’était fou de voir autant de gens perdre leur domicile alors qu’ils ne pouvaient rien faire.

D’après M. Bryan, qui habite dans le sud de Kelowna, près de nombreux vignobles, les chances que sa maison soit endommagée étaient de moins de 5 %.

On nous avait dit que le feu ne pouvait pas sauter par-dessus le lac, se souvient-il. Ensuite, plusieurs ont appris que c’était bel et bien possible.

Pour sa part, Mme Serratore revenait de vacances aux États-Unis lorsque le feu s’est déclaré près de Kelowna. Durant les premiers jours, elle peinait à trouver de l’information sur les réseaux sociaux, mais elle a mis la main sur plusieurs vidéos du brasier.

Publicité

Ce sont certaines des vidéos les plus folles que j’ai regardées de ma vie , dit-elle.

Consciente qu'elle se trouvait encore loin du feu, elle craignait tout de même de perdre tous ses biens.

À son retour dimanche dernier, la fumée était si épaisse que la visibilité était devenue difficile.

Plus je m’approchais de la ville, plus la fumée devenait épaisse , poursuit-elle.

Ni Mme Serratore ni M. Bryan n'ont perdu leur domicile, mais ce dernier affirme que plusieurs enfants qui fréquentaient le même camp d’été que les siens n’ont plus de maison.

Une petite fille a perdu sa maison et a déménagé chez un ami plus loin dans l'ouest de Kelowna, raconte-t-il. [Le lendemain], la maison dans laquelle elle venait d'emménager a également été emportée par les flammes.

Des ordres d’évacuation ont été levés mercredi dans les municipalités de Kelowna et West Kelowna, et une grande partie des évacués a pu rentrer à la maison. Le feu McDougall Creek est toujours actif.

Avec les informations de CBC