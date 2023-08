Négociations à l’USB : le syndicat accepte de faire appel à un médiateur indépendant

La direction de l’Université de Saint-Boniface (USB) et l’Association des professeurs et professionnels de l’Université de Saint-Boniface (APPUSB) ont décidé de s’en remettre à un médiateur indépendant pour gérer la suite des négociations deux mois après le vote en faveur d’un mandat de grève.

Le syndicat a confirmé la mise en place de cette nouvelle approche de négociations, initialement proposée par l’Université au mois de juin, par voie de communiqué vendredi.

On espérait quelque chose de beaucoup plus efficace et rapide, mais on se doit pour nos membres, pour nos collègues, pour nos étudiants, d'essayer toutes les voies possibles , explique la professeure agrégée en histoire et responsable du comité des communications de l' APPUSB Phi-Vân Nguyen. Et donc, même si ce n’était pas la solution idéale, pourquoi ne pas la tenter?

Ouvrir en mode plein écran La professeure agrégée en histoire et responsable du comité des communications de l’APPUSB, Phi-Vân Nguyen, encourage les étudiants à contacter leurs professeurs afin de s’informer et mieux comprendre le conflit de travail. Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

L’objectif de l’ APPUSB est d’obtenir des augmentations salariales afin de réduire les écarts qui existent entre les professeurs de l’ USB et ceux d’autres établissements d’éducation, tels que l'Université de Winnipeg et la Division scolaire franco-manitobaine.

Au mois de juin, la direction de l' USB proposait d’augmenter les salaires de 7,75 % sur 4 ans. Mais le comité de négociations de l’ APPUSB a fait une contre-proposition le 31 juillet dans laquelle il demande une hausse salariale de 12,75 % sur 4 ans, afin de permettre à l'administration d’offrir des augmentations plus grandes plus tard au fil des années.

On trouvait que c'était le compromis absolument idéal pour une sortie de crise rapide et pour, en fait, vraiment régler tous ces problèmes avant même que la rentrée ne commence , précise Phi-Vân Nguyen.

Selon le syndicat, l’offre a été refusée par la direction de l’Université. Une réaction décrite comme étant décevante pour la professeure.

En outre, Phi-Vân Nguyen souligne que les professeurs de l’université francophone se trouvent sans contrat de travail depuis 2020. Pour le syndicat, ceci mène à plusieurs obstacles tels qu'une charge de travail trop importante, des difficultés de recrutement et des salaires peu compétitifs.

Un avenir optimiste pour le syndicat

Au mois de juin, 93 % des professeurs de l’USB avaient voté en faveur d’une grève. Le taux de participation au vote des membres de l’APPUSB était de 86 %. Si aucune entente n'est trouvée, le syndicat se tient prêt à déclencher la grève.

Nous verrons à la suite de cette médiation si nous sommes près d'un terrain d'entente ou non. Mais il faut bien savoir que si nous ne faisons pas de progrès, les membres du corps professoral et les professionnels, nous irons effectivement en grève , précise le professeur en histoire et président de l’APPUSB de l’USB , Patrick Noël.

Ouvrir en mode plein écran Selon le professeur en histoire et président de l'APPUSB, Patrick Noël, la charge de travail des professeurs de l’USB figure parmi les plus lourdes au Canada. Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

Malgré les obstacles, Patrick Noël affirme que les professeurs de l’unique université francophone au Manitoba maintiennent un état d’esprit positif.

On est tout à fait optimistes. On va faire preuve de créativité, d'imagination. Je dirais aussi de persévérance pour qu'on arrive à trouver, là, une entente juste et raisonnable , dit-il.

Dans son communiqué, le syndicat universitaire reconnaît qu’il est possible que les propositions amenées par la médiation ne soient pas parfaites et qu’il demeure possible que l’une ou l'autre des parties refuse les propositions présentées par la médiation.

Nous espérons que la direction de l’USB fera le choix de protéger et de garantir un fonctionnement sain au quotidien parce qu’elle doit se rendre compte que les conditions de travail des professeurs ont un impact direct sur les conditions d'apprentissage des étudiants

Les deux parties tiendront des journées plénières lundi et mardi afin de discuter de solutions et compromis possibles.

Face à nos demandes d’entrevue, l’Université de Saint-Boniface a indiqué par courriel ne pas vouloir faire de commentaire pour l’instant.